Moro lidera pesquisa com pré-candidatos ao Governo do Paraná

Uma nova rodada de pesquisas realizada pela Genial/Quaest foi divulgada na manhã desta segunda-feira (27/04) com a percepção dos eleitores do Paraná sobre o possível voto ao governo estadual nas eleições de outubro. O senador Sérgio Moro (PL) lidera todas as simulações apresentadas peo levantamento.

A maioria dos entrevistados respondeu que ainda está indeciso sobre o voto a governador. Essa percepção é indicada tanto da resposta à pergunta espontânea, quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor quanto na pergunta direta: “sua escolha de voto para governador é definitiva?”, quando 67% disseram que “pode mudar caso algo aconteça”. Para 32%, a escolha do voto é uma certeza há pouco mais de cinco meses da realização do primeiro turno; outros 1% não souberam responder.

Os entrevistados também responderam sobre conhecimento, potencial de voto e rejeição para governador do Paraná.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Quaest fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos) e três cenários estimulados (quando são apresentados os nomes dos candidatos) para governador do Paraná.

Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 35%

Requião Filho (PDT): 18%

Rafael Greca (MDB): 15%

Sandro Alex (PSD): 5%

Luiz França (Missão): 1%

Tony Garcia (DC): 1%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Moro amplia vantagem em cenário sem Rafael Greca

Sergio Moro (PL): 42%

Requião Filho (PDT): 24%

Sandro Alex (PSD): 6%

Luiz França (Missão): 2%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Maioria dos paranaenses ainda não definiu voto ao governo do Paraná

Sergio Moro (PL): 8%

Requião Filho (PDT): 2%

Rafael Greca (MDB): 1%

Sandro Alex (PSD): 1%

Outros: 3%

Indecisos: 84%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Pesquisa de segundo turno para governador do Paraná em 2026

A Quaest estimulou quatro cenários de segundo turno, todos com a presença do senador Sergio Moro.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 49%

Requião Filho (PDT): 30%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Sergio Moro x Rafael Greca

Sergio Moro (PL): 44%

Rafael Greca (MDB): 29%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 51%

Sandro Alex (PSD): 15%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%



Conhecimento, potencial de voto e rejeição para governador do Paraná

A Quaest perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles conhecem e qual a chance de votar em cada um deles.

Sergio Moro

Conhece e votaria: 50%

Não conhece: 13%

Conhece e não votaria: 37%

Rafael Greca

Conhece e votaria: 34%

Não conhece: 33%

Conhece e não votaria: 33%

Requião Filho

Conhece e votaria: 34%

Não conhece: 19%

Conhece e não votaria: 47%

Sandro Alex

Conhece e votaria: 9%

Não conhece: 78%

Conhece e não votaria: 13%

Tony Garcia

Conhece e votaria: 5%

Não conhece/nunca ouviu falar: 73%

Conhece e não votaria: 22%

Luiz França

Conhece e votaria: 2%

Não conhecer: 91%

Conhece e não votaria: 7%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S/A. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02588/2026.