Moro lidera pesquisa com pré-candidatos ao Governo do Paraná

Uma nova rodada de pesquisas realizada pela Genial/Quaest foi divulgada na manhã desta segunda-feira (27/04) com a percepção dos eleitores do Paraná sobre o possível voto ao governo estadual nas eleições de outubro. O senador Sérgio Moro (PL) lidera todas as simulações apresentadas peo levantamento.
A maioria dos entrevistados respondeu que ainda está indeciso sobre o voto a governador. Essa percepção é indicada tanto da resposta à pergunta espontânea, quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor quanto na pergunta direta: “sua escolha de voto para governador é definitiva?”, quando 67% disseram que “pode mudar caso algo aconteça”. Para 32%, a escolha do voto é uma certeza há pouco mais de cinco meses da realização do primeiro turno; outros 1% não souberam responder.
Os entrevistados também responderam sobre conhecimento, potencial de voto e rejeição para governador do Paraná.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A Quaest fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos) e três cenários estimulados (quando são apresentados os nomes dos candidatos) para governador do Paraná.
Moro lidera primeiro cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 35%
- Requião Filho (PDT): 18%
- Rafael Greca (MDB): 15%
- Sandro Alex (PSD): 5%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tony Garcia (DC): 1%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Moro amplia vantagem em cenário sem Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 42%
- Requião Filho (PDT): 24%
- Sandro Alex (PSD): 6%
- Luiz França (Missão): 2%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
Maioria dos paranaenses ainda não definiu voto ao governo do Paraná
- Sergio Moro (PL): 8%
- Requião Filho (PDT): 2%
- Rafael Greca (MDB): 1%
- Sandro Alex (PSD): 1%
- Outros: 3%
- Indecisos: 84%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
Pesquisa de segundo turno para governador do Paraná em 2026
A Quaest estimulou quatro cenários de segundo turno, todos com a presença do senador Sergio Moro.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 49%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
Sergio Moro x Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 44%
- Rafael Greca (MDB): 29%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 51%
- Sandro Alex (PSD): 15%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Conhecimento, potencial de voto e rejeição para governador do Paraná
A Quaest perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles conhecem e qual a chance de votar em cada um deles.
Sergio Moro
- Conhece e votaria: 50%
- Não conhece: 13%
- Conhece e não votaria: 37%
Rafael Greca
- Conhece e votaria: 34%
- Não conhece: 33%
- Conhece e não votaria: 33%
Requião Filho
- Conhece e votaria: 34%
- Não conhece: 19%
- Conhece e não votaria: 47%
Sandro Alex
- Conhece e votaria: 9%
- Não conhece: 78%
- Conhece e não votaria: 13%
Tony Garcia
- Conhece e votaria: 5%
- Não conhece/nunca ouviu falar: 73%
- Conhece e não votaria: 22%
Luiz França
- Conhece e votaria: 2%
- Não conhecer: 91%
- Conhece e não votaria: 7%
Metodologia: A pesquisa ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S/A. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02588/2026.