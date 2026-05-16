Lula e Flávio empatados no 2º turno; veja outras simulações

Neste sábado (16), o instituto Datafolha divulgou uma pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento realizou entrevistas entre os últimos dias 12 e 13 de maio. Os resultados apontam que o presidente Lula (PT) segue empatado com Flávio Bolsonaro (PL), ambos com 45% dos votos num cenário de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo, e 1% afirma que não sabe.
A maioria das entrevistas foi realizada antes do vazamento do áudio entre o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, na quarta-feira (13).
Na disputa com o governador de Minas, Lula teria 46% contra 40% de Romeu Zema (Novo)(PSD). Contra Ronaldo Caiado , o petista venceria com 46% dos votos, ante 39% do ex-governador de Goiás.Em ambos os casos, 13% dos eleitores dizem que votariam em branco, e 2%, que não sabem.
Os dados foram publicados primeiramente pela Folha de S. Paulo.
Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026
O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
… são maioria em cenário espontâneo
- Lula (PT): 27%
- Flávio Bolsonaro (PL): 18%
- Jair Bolsonaro* (PL): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Outros nomes citados: Renan Santos; 1%
- Romeu Zema: 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe: 39%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Lula e Flávio concentram votos em cenário estimulado
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Cabo Daciolo: (Mobiliza): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe: 9%
Segundo turno para presidente pelo Datafolha
A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe: 2%
Potencial de rejeição dos candidatos a presidente
O instituto Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Ciro Gomes (PSDB): 20%
- Romeu Zema (Novo): 15%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%
- Ronaldo Caiado (PSD): 13%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 12%
- Renan Santos (Missão): 11%
- Samara Martins (UP): 11%
- Aldo Rebelo (DC): 11%
- Augusto Cury (Avante): 10%
- Hertz Dias (PSTU): 9%
- Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%
- Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 2%
Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 12 e 14 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00290/2026.