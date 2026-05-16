Lula e Flávio empatados no 2º turno; veja outras simulações

Neste sábado (16), o instituto Datafolha divulgou uma pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento realizou entrevistas entre os últimos dias 12 e 13 de maio. Os resultados apontam que o presidente Lula (PT) segue empatado com Flávio Bolsonaro (PL), ambos com 45% dos votos num cenário de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo, e 1% afirma que não sabe.

A maioria das entrevistas foi realizada antes do vazamento do áudio entre o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, na quarta-feira (13).

Na disputa com o governador de Minas, Lula teria 46% contra 40% de Romeu Zema (Novo)(PSD). Contra Ronaldo Caiado , o petista venceria com 46% dos votos, ante 39% do ex-governador de Goiás.Em ambos os casos, 13% dos eleitores dizem que votariam em branco, e 2%, que não sabem.

Os dados foram publicados primeiramente pela Folha de S. Paulo.

Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026

O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

… são maioria em cenário espontâneo

Lula (PT): 27%

Flávio Bolsonaro (PL): 18%

Jair Bolsonaro* (PL): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Outros nomes citados: Renan Santos; 1%

Romeu Zema: 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe: 39%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula e Flávio concentram votos em cenário estimulado

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Cabo Daciolo: (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 9%

Segundo turno para presidente pelo Datafolha

A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 45%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe: 2%

Potencial de rejeição dos candidatos a presidente

O instituto Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Ciro Gomes (PSDB): 20%

Romeu Zema (Novo): 15%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%

Ronaldo Caiado (PSD): 13%

Rui Costa Pimenta (PCO): 12%

Renan Santos (Missão): 11%

Samara Martins (UP): 11%

Aldo Rebelo (DC): 11%

Augusto Cury (Avante): 10%

Hertz Dias (PSTU): 9%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 2%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 12 e 14 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00290/2026.