Lua de Sangue acontece neste domingo; saiba como observar fenômeno

Neste domingo (07), ocorre o eclipse total da Lua, também conhecido como “Lua de Sangue”. Apesar de não ser visível no Brasil, desde às 12 horas, o Observatório Nacional transmite o fenômeno pela internet.
Em mais uma edição do programa “O Céu em sua Casa: Observação Remota”, os paranaenses interessados em observar a Lua de Sangue podem acessar o canal do ON, no YouTube. Durante a live, astrônomos amadores e profissionais, que fazem parte do programa, comentarão as imagens em tempo real.
Segundo Josina Nascimento, astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (Dicop) do Observatório Nacional, os eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol. Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total.
“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e, quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total”, explica Josina.
Por que “Lua de Sangue”?
Conforme informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ponto alto do eclipse será a fase total, quando a Lua ficará totalmente imersa na sombra da Terra e adquirirá a coloração avermelhada que caracteriza a chamada Lua de Sangue. A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre.
Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera.
“Pretendemos transmitir todas as etapas do eclipse porque tem vários parceiros internacionais, então, mesmo que tenha tempo nublado num local, em outro a gente espera que dê para ver direitinho”, explicou a astrônoma.
Confira o cronograma do eclipse:
- Início da fase penumbral: 12h28
- Início da fase parcial: 13h27
- Início da fase total: 14h31
- Auge da fase total: das 15h12 às 15h53
- Fim da fase parcial: 16h57
- Fim da penumbra: 17h55