Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de setembro de 2025

A semana trará transformações e movimentos importantes para todos os signos. O período será marcado por mudanças inesperadas, decisões que irão exigir clareza mental e momentos de descanso necessários para renovar as forças. Emoções estarão à flor da pele, mas também haverá abertura para novos aprendizados, reconhecimento e esperança no futuro.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries – A Torre

A semana do ariano será marcada por mudanças (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sacudidas e reviravoltas poderão balançar a sua semana. Mas calma: o que desmoronar abrirá espaço para algo novo. Aceite o inesperado como uma libertação!

Touro – Rainha de Espadas

O taurinos deverá mostrar maturidade e firmeza nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sua clareza mental estará no auge. Tente cortar ilusões, dizer o que precisa ser dito e não tenha medo de se posicionar. Será o momento de mostrar maturidade e firmeza.

Gêmeos – Valete de Paus

O geminiano poderá explorar novidades e arriscar projetos diferentes (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Ideias frescas e empolgação irão colorir os seus dias. Será tempo de explorar novidades, arriscar projetos diferentes e deixar a criatividade correr solta.

Câncer – Sete de Copas

O canceriano deverá escolher o que realmente faz sentido para o seu coração (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Muitas opções poderão causar indecisão. Por isso, tente olhar além das ilusões e escolher o que realmente faz sentido para o seu coração. Nem tudo que brilha é ouro.

Leão – O Hierofante

O leonino deverá aprender com a experiência (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Sabedoria e tradição irão guiar os seus passos. Busque conselhos de quem confia, aprenda com a experiência e respeite o que já foi construído. Conecte-se à sua espiritualidade.

Virgem – Quatro de Espadas

O virginiano deverá recarregar a mente e o corpo (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

O descanso será essencial. Tente dar uma pausa, recarregar a mente e o corpo. Voltará mais forte quando souber parar na hora certa.

Libra – Seis de Paus

O libriano poderá receber elogios ou vitórias merecidas (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Reconhecimento estará à vista! Seu esforço começará a ser notado e você poderá receber elogios ou vitórias merecidas. Aproveite o brilho desse momento.

Escorpião – Rei de Copas

O escorpiano deverá confiar na sensibilidade para lidar com desafios (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

O equilíbrio emocional será o seu grande poder. Por isso, confie na sua sensibilidade para lidar com desafios e mostre maturidade afetiva.

Sagitário – O Diabo

O sagitariano deverá escolher a liberdade nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Será preciso cuidado com excessos e armadilhas de prazer imediato. Tente reconhecer o que o(a) prende e escolha a liberdade. Seu poder estará em não se deixar dominar.

Capricórnio – O Carro

O capricorniano deverá focar os objetivos e avançar sem medo (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

A semana pedirá movimento e decisão. Será importante focar os objetivos e avançar sem medo, porque a sua determinação abrirá todos os caminhos. Viagens virão!

Aquário – Pajem de Ouros

O aquariano deverá investir no conhecimento nesta semana (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Novas oportunidades de aprendizado ou ganhos materiais irão surgir. Por isso, invista no conhecimento e valorize as pequenas sementes que plantar agora.

Peixes – A Estrela

O pisciano deverá confiar na vida e seguir a intuição (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Esperança e renovação marcarão os seus dias. Para isso, busque confiar na vida, seguir a sua intuição e permitir que a luz da fé guie o seu caminho. Persista em seus sonhos!

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.