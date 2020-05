A Lotofácil 1971 acumulou e o prêmio para o concurso 1972 saltou para R$ 9 milhões. O sorteio ocorre nesta quarta-feira (27), no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

publicidade

O prêmio não chega perto dos R$ 101 milhões sorteados recentemente e que rechearam a conta de um curitibano sortudo, que fez a aposta vencedora em uma lotérica no bairro Juvevê, mas já dá asas para a imaginação. O que fazer com os R$ 9 milhões? Se deixar na poupança esta bolada renderia aproximadamente R$ 18 mil mensais.

Além disso, é possível comprar aproximadamente 100 unidades do veículo Renault Duster Iconic, avaliado em aproximadamente R$ 90 mil. Ou quem sabe uma bela mansão no bairro Cascatinha, em Curitiba, por R$ 9 milhões. Lembrando que no começo do ano que vem tem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Por isso, pense bem antes de investir toda a bolada em um imóvel de tamanho glamour.

Voltando ao sorteio de segunda-feira (25), nenhum apostador acertou os seguintes números: 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25. Porém, 147 apostadores acertaram 14 dezenas, o que rendeu R$ 2 mil de prêmio.

>>> Confira o resultado de todas as loterias da Caixa

Como jogar na Lotofácil?

publicidade

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?