Seis apostas de Curitiba bateram na trave no concurso 2989 da Lotofácil, sorteado na quarta-feira (27). O acerto de 14 dezenas faz com que cada uma receba um prêmio de R$ 2.354,50.

Resultado Lotofácil 2989: 01-02-04-11-12-13-15-16-18-19-20-22-23-24-25.

No geral, apenas uma aposta de Cachoeirinha (RS) acertou as 15 dezenas e ganhou um prêmio de R$ 3.840.922,29. Das apostas curitibanas, os seis bilhetes foram simples, ou seja, a pessoa gastou R$ 3 para ganhar um “troco” de R$ 2,6 mil. Nada mal, hein?

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$2.354,50 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$2.354,50 CURITIBA/PR LOTERIAS ANITA 15 Não Simples 1 R$2.354,50 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 15 Não Simples 1 R$2.354,50 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 15 Não Simples 1 R$2.354,50 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$2.354,50

Como jogar na Lotofácil?

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, a pessoa pode fazer a aposta na até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?