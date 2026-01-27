Kassab deseja “boa sorte” a Flávio Bolsonaro e abre espaço pra Ratinho Jr.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou nesta segunda-feira (26) a possibilidade de seu partido caminhar ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Ao desejar “boa sorte” ao filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Kassab bancou que o PSD deverá ter um candidato ao Palácio do Planalto neste ano.

“Eu desejo boa sorte ao Flávio Bolsonaro, que ele faça uma boa campanha, que ele possa levar suas ideias e seus projetos para o país. O PSD tem uma posição muito clara. Se o governador Tarcísio [de Freitas] for candidato, o PSD irá apoiá-lo. Caso ele não seja candidato, nós temos dois pré-candidatos no partido, dois excelentes governadores”, afirmou o atual secretário de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo, citando os governadores Ratinho Junior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS) como possíveis presidenciáveis.

Kassab nunca escondeu que o seu plano principal está em articular uma candidatura de Tarcísio para a Presidência da República. No entanto, o governador paulista nunca demonstrou o mesmo entusiasmo, dizendo que a prioridade seria a reeleição estadual. Com a entrada de Flávio na disputa, tornou-se consenso no mundo político de que não há espaço para os dois na corrida presidencial.

O próprio Tarcísio, cobrado por aliados da família Bolsonaro, estendeu apoio à candidatura de Flávio e se comprometeu a buscar mais quatro anos em São Paulo. “O que vai acontecer em abril? Nada. Eu vou continuar tocando o barco, não vou apresentar carta de renúncia, não vou me desincompatibilizar. Qualquer coisa diferente disso é especulação”, disse o governador paulista, lembrando que até abril é necessário deixar o cargo caso queira concorrer a presidente.

A fala de Kassab está bem pulverizada dentro do PSD. O governador do Paraná, Ratinho Junior, por exemplo, reiterou essa possibilidade para o pleito deste ano. “A estratégia do partido não muda [com Flávio Bolsonaro]. O PSD tem trabalhado já há muito tempo na possibilidade de ter uma candidatura”, afirmou ele, também na segunda-feira.

Enquanto isso, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, falou que a direita “não está com Flávio Bolsonaro” e que o melhor caminho seria a candidatura de Tarcísio. “Nem é porque o Tarcísio é membro do Republicanos, não, é porque ele é competente, ele é mais ao centro, é mais equilibrado. Não tenha dúvida de que o meu candidato seria o Tarcísio Gomes de Freitas”, disse em entrevista à Jovem Pan News.