Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega Sena e diz que valor já tinha sido retirado

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma situação inusitada nas últimas semanas. Renato Bolsonaro, que participou de um bolão da Mega da Virada de 2025 junto com o irmão e um assessor, foi surpreendido ao tentar resgatar sua parte do prêmio.

O grupo acertou quatro números no sorteio realizado em 1º de janeiro de 2026, conquistando a quadra da Mega-Sena. O valor total do prêmio foi de R$ 216,76, que dividido entre os três participantes, renderia aproximadamente R$ 72 para cada um.

O que chamou atenção nas redes sociais foi um detalhe curioso: entre os números escolhidos pelo grupo e sorteados estava o 13, tradicionalmente associado ao PT, partido adversário político da família Bolsonaro. O grupo também apostou no 22, número que representou a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições, mas este não saiu no sorteio.

Ao tentar sacar sua parte do prêmio neste mês de janeiro, Renato Bolsonaro relatou ter sido informado que o valor já havia sido retirado. A situação gerou desconforto, já que o irmão do ex-presidente não conseguiu resgatar o dinheiro a que tinha direito.

Esta não é a primeira experiência da família com prêmios da loteria. Em novembro de 2023, Jair Bolsonaro já havia sido contemplado com aproximadamente R$ 6 mil em outro bolão da quadra.

O caso levanta questões sobre os procedimentos de segurança para o resgate de prêmios, mesmo aqueles de valores menores, como o conquistado pelo grupo.

