Fim da baliza no Detran-SP: entenda o que muda para os motoristas. E no Paraná?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Detran-SP implementou mudanças significativas nos exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde ontem, 26 de janeiro. A tradicional manobra de baliza, que por décadas representou um dos maiores desafios para quem buscava se habilitar, foi oficialmente removida do teste prático em São Paulo.

A medida integra um pacote de simplificação que visa reduzir custos e modernizar o processo de habilitação no estado. Apesar do fim da baliza tradicional com os balizadores removíveis, os candidatos ainda podem ser solicitados a estacionar o veículo em situações reais de trânsito, avaliando sua capacidade em condições cotidianas.

Outra novidade importante é a possibilidade de realizar o exame prático em veículos equipados com câmbio automático, ampliando as opções para os futuros motoristas. A mudança acompanha a tendência de mercado, onde automóveis com transmissão automática ganham cada vez mais espaço.

O sistema de pontuação também sofreu alterações significativas. A tolerância de erros aumentou consideravelmente: agora o candidato pode acumular até 10 pontos negativos sem ser reprovado, um salto em relação aos antigos 3 pontos permitidos. No entanto, é importante destacar que as infrações durante o trajeto passaram a ter pesos maiores, variando entre 1 e 6 pontos, dependendo da gravidade.

O novo modelo, que já recebeu o apelido de “CNH Paulista”, tem todas as informações detalhadas disponíveis para consulta no portal oficial do Detran-SP.

E no Paraná?

Enquanto São Paulo implementa essas mudanças, o Paraná também avança em atualizações no sistema de habilitação. O Detran-PR já colocou em prática uma série de modificações que beneficiam principalmente os bons condutores.

Desde o início de janeiro, motoristas sem registro de pontos na CNH nos últimos 12 meses e cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores podem ter sua habilitação renovada automaticamente, sem custos adicionais, com a emissão gratuita da CNH Digital.

É importante ressaltar que essa renovação automática possui algumas restrições: não se aplica a condutores com 70 anos ou mais e, para motoristas a partir de 50 anos, pode ser utilizada apenas uma única vez.

No exame teórico, o tempo de prova foi ampliado de 50 para 60 minutos, com adequações especiais para candidatos com dislexia, TDAH ou TEA, além da redução do número mínimo de acertos necessários. O Detran-PR trabalha atualmente na sincronização com o novo banco nacional de questões, com previsão de implementação nas próximas semanas.

As aulas práticas também passaram por reformulações significativas, com redução da carga horária mínima exigida. As autoescolas paranaenses já estão autorizadas a ofertar cursos neste novo formato. Além disso, está prevista a possibilidade de contratação de instrutores de trânsito autônomos para as categorias A e B, o que deve ampliar as opções disponíveis aos candidatos.

Entre outras mudanças já implementadas, destaca-se o fim do prazo máximo de 12 meses para a conclusão do processo de habilitação, dando mais flexibilidade aos candidatos. O Detran-PR também trabalha para permitir que aprovados possam optar exclusivamente pela CNH Digital gratuita, tornando facultativa a emissão do documento impresso, em mais um passo rumo à digitalização dos serviços públicos.

As alterações nos dois estados refletem uma tendência nacional de modernização e simplificação dos processos de habilitação, buscando reduzir a burocracia sem comprometer a segurança no trânsito.