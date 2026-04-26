Itapema terá prédio luxuoso de R$ 700 milhões inspirado em iate e monarquia britânica

Primeiro residencial com assinatura náutica da América Latina, o Charles II Yacht Royal Home by Okean, concentra uma proposta inédita ao integrar moradia, mobilidade e lazer em um único complexo. O residencial da Gessele Empreendimentos, inspirado no iate Okean 80 (veja fotos abaixo), terá Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 700 milhões e será construído em Itapema (SC).

A torre deve alcançar cerca de 255 metros de altura, com mais de 70 pavimentos, e se posicionar entre os edifícios residenciais mais altos do Brasil, sendo o sexto na categoria residencial, de acordo com a construtora. O projeto reúne 114 unidades, com plantas que chegam a 439 metros quadrados.

A estrutura inclui garagem náutica integrada, atracadouro para embarcações de grande porte e capacidade para 114 motos aquáticas. O empreendimento também prevê vagas destinadas a colecionadores de veículos, ampliando o perfil de uso voltado a um público de alto poder aquisitivo.

O modelo acompanha uma tendência global de expansão dos branded residences, propriedades de alto padrão associadas a marcas de luxo. O número de empreendimentos saltou de 169 para 611 no mundo, com projeção de atingir 1.019 até 2030, segundo o relatório The Residence Report 2025-26.

A parceria entre a Gessele Empreendimentos e o Grupo Okean posiciona o empreendimento como o segundo residencial com assinatura náutica do mundo. “O movimento natural do mercado é fazer conexão de marcas com produtos do mesmo nicho, cruzamentos para ampliações de negócios. São coisas que transcendem apartamento e barco, são símbolos de exclusividade e de experiência única”, afirma Roberto Paião, CEO da Okean.

orre terá cerca de 255 metros de altura, mais de 70 pavimentos e 114 apartamentos de alto padrão em Itapema. Foto: Projeção/Gessele Empreendimentos

Residencial com assinatura náutica ficará a 250 metros do píer em Itapema

A proposta do Charles II Yacht Royal Home também se ancora no avanço da economia ligada ao mar. “A economia do mar cresce. Transforma turismo, serviços e comércio. A primeira conexão foi de propósito. Com os empresários da Gessele, olhamos ao mercado e vemos que o que entregamos gera identidade e transformação natural. Essa conexão de propósitos visa a ampliação de economia. Muitos clientes nossos querem a facilidade da atracação e muitos dos clientes deles querem entrar nesse universo da navegação”, explica Paião.

Foto: Reprodução/ Okean Yachts Foto: Reprodução/ Okean Yachts Foto: Reprodução/ Okean Yachts

A implantação reforça a relação direta com o ambiente náutico e a navegabilidade da região. O novo empreendimento vai ocupar um terreno a 250 metros do Píer Oporto, na orla de Meia Praia de Itapema. A estrutura reúne lazer, gastronomia e consumo em um único endereço, com mais de 50 atrações, entre elas, o primeiro Hard Rock Cafe flutuante do mundo. “É um prédio com identidade náutica, em um lugar lindíssimo, navegável e com píer próximo. O barco vem na porta do seu prédio para você sair”, ressalta Paião.

A escolha da área reflete uma leitura antecipada do território. “Quando o meu esposo, o João Conhaqui, comprou esse terreno, o rio não era navegável, não havia a marina, não havia o píer ainda. Ele teve a visão de que esse lugar se tornaria um local único, pela conexão com o mar, trazendo essa característica náutica. Ele foi visionário, isso ainda em 2021”, relata Paula Gessele Conhaqui, vice-presidente da Gessele Empreendimentos.

Entre céu e mar, empreendimento aposta em experiência e exclusividade no topo

No topo da torre, o Sky Place concentra parte da experiência proposta. O espaço reúne piscina de borda infinita, vista panorâmica de 180 graus e espelho d’água com espreguiçadeiras em estilo flutuante. O projeto inclui ainda boate integrada e heliponto homologado, sendo o único residencial em Itapema com essa estrutura, de acordo com a Gessele. Ao todo, o empreendimento destina mais de 3 mil metros quadrados ao lazer.

O projeto adota linhas orgânicas baseadas no iate Okean 80, desenhado pelo yacht designer italiano Paolo Ferragni. As unidades contam com banheiros master em mármore, banheira de imersão e esquadrias com vidros duplos laminados, que garantem isolamento acústico e proteção contra raios UVA e UVB. O sistema construtivo inclui tratamento de água por ozônio.

A proposta valoriza a experiência como elemento central do produto imobiliário. “Um dos atributos do mercado de luxo é a experiência. Uma sintonia para a pessoa ver como será morar no empreendimento. Na brisa do rio, na conexão com o mar, para sentir a essência do empreendimento”, explica a vice-presidente da construtora.

Empreendimento reúne marina com atracadouro, garagem para mais de 100 jets, rooftop com piscina infinita, heliponto e mais de 3 mil m² de lazer. Foto: Projeção/Gessele Empreendimentos

Inspiração na monarquia e excelência definem identidade da nova torre

O conceito incorpora referências históricas como elemento de identidade. O nome remete ao rei britânico Charles II, associado à modernização da Marinha Real Inglesa, no século XVII. “Charles II foi escolhido por ser um rei inglês desbravador da marinha britânica. Fomos ao castelo em que o rei viveu para trazer a identidade dele”, afirma a empresária.

A operação prevê gestão dedicada e padronização de serviços. A parte comercial da marina e o bistrô serão administrados pela Gessele. Além disso, um concierge assumirá a gestão geral do condomínio.

O projeto também estrutura múltiplos modais de acesso como diferencial competitivo. “É um facilitador de acesso. Nossa região tem desafios logísticos. Pode chegar de barco, de helicóptero, de carro. Por terra, mar e céu. É uma agilidade para quem tem o perfil de empresários, de uma vida corrida”, aponta presidente da Gessele Empreendimentos, João Conhaqui.

Primeiro branded residence náutico da América Latina e segundo do mundo, o empreendimento leva conceito inédito ao litoral catarinense. Foto: Projeção/Gessele Empreendimentos

Relação com a comunidade e foco náutico guiam o projeto

A ocupação inicial do terreno foi usada pela construtora para firmar a relação com a comunidade. “Ao invés de um canteiro de obras, começamos os trabalhos com uma praça social, para crianças, pet players e lazer. No terreno fizemos a revitalização de um antigo salão de festas e abrimos um restaurante para a comunidade e o cliente, com atracador. O cliente tem a experiência de chegar e atracar a sua moto aquática. Ter um prédio onde o marinheiro pega a sua família nele, é high ticket, algo único, exclusivo”, relata Conhaqui.

O interesse de investidores reforça essa convergência de atributos. “É muito interessante. Náutica, jet-ski, helicóptero, tudo em lugar só. Uma garagem especial para carros de colecionadores. Eu tenho a experiência do uso de jet-ski, mas a minha ideia é comprar um barco e assim ir entrando no universo náutico”, afirma o empresário William Cagliari, de 29 anos, que adquiriu uma unidade no 65º andar, onde pretende morar com a esposa e a filha.

*O repórter viajou a convite da Gessele Empreendimentos e Okean Yachts.