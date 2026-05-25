INSS paga segunda parcela do 13º a aposentados e pensionistas a partir desta segunda-feira

O INSS começa a pagar nesta segunda-feira (25) a segunda parcela antecipada do 13º salário para aposentados e pensionistas. Os pagamentos seguem até 8 de junho e contemplam inicialmente quem recebe até um salário mínimo. Para beneficiários com valores acima de R$ 1.621, os depósitos começam em 1º de junho. As datas variam conforme o último número do cartão de benefício.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS em 2026?

Têm direito ao abono anual os segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Cerca de 23,3 milhões de benefícios são pagos com valor de até um salário mínimo, enquanto 11,9 milhões recebem acima desse valor. Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o 13º.

Quanto o INSS vai pagar na segunda parcela do 13º?

O INSS calcula que cerca de R$ 39 bilhões serão transferidos aos beneficiários nesta segunda etapa. Somando as duas parcelas, a medida representa uma injeção de R$ 78 bilhões na economia. O valor do 13º corresponde ao benefício mensal que cada segurado recebe, podendo variar do salário mínimo (R$ 1.621) até o teto da Previdência (R$ 8.475,55).

Como consultar o valor do 13º salário do INSS?

Os segurados podem consultar a prévia do valor do 13º pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção Extrato de Pagamento. O pagamento é feito automaticamente na mesma conta onde o beneficiário recebe mensalmente. As datas seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Por que o 13º do INSS foi antecipado em 2026?

Tradicionalmente, o abono anual seria pago em agosto e novembro, conforme decreto presidencial. A antecipação foi autorizada em março pelo presidente Lula através do Decreto nº 12.884, com objetivo de aumentar a circulação de recursos financeiros e reforçar a economia dos municípios. Este é o sétimo ano consecutivo em que o 13º é pago antecipadamente.

Confira o cronograma oficial para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.621, em 2026), conforme o cartão de benefício:

final 1: 25 de maio;

final 2: 26 de maio;

final 3: 27 de maio;

final 4: 28 de maio;

final 5: 29 de maio;

final 6: 1 de junho;

final 7: 2 de junho;

final 8: 3 de junho;

final 9: 5 de junho;

final 0: 8 de junho,

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

final 1 e 6: 1 de junho;

final 2 e 7: 2 de junho;

final 3 e 8: 3 de junho;

final 4 e 9: 5 de junho;

final 5 e 0: 8 de junho.