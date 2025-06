Golpistas criam vídeo com IA e usam nome da Havan em promoção falsa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A loja de departamento Havan alerta a população sobre um golpe que está circulando nas redes sociais usando o nome da varejista e do empresário responsável por ela, Luciano Hang. De acordo com a empresa, nos primeiros dias de junho foram centenas de denúncias sobre o caso.

O golpe apresenta uma promoção de câmeras de segurança, no modelo de promoção “compre uma e leve outra”. Para tornar a fraude mais convincente, os golpistas utilizam Inteligência Artificial para clonar a voz de Luciano Hang e gerar vídeos falsos.

Entretanto, segundo a varejista, são vários os sinais que mostram que se trata de um golpe. Um deles é que, no áudio, a palavra Havan é pronunciada incorretamente, como “Ravan”. Além disso, a voz não corresponde à do empresário e o movimento da boca nos vídeos não está sincronizado com o que está sendo dito.

“Como diz o ditado: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Desconfie sempre de promoções mirabolantes. Confira se essa informação está realmente nos nossos canais oficiais. Fique atento aos detalhes. Ninguém está livre desses golpes”, alerta Hang.

O empresário ressalta que esse tipo de crime está se tornando mais convincente com o uso de Inteligência Artificial. “Temos adotado todas as medidas legais cabíveis e já obtivemos decisões judiciais contra plataformas como Google e Meta para a remoção de conteúdos falsos. Mesmo assim, os golpes continuam surgindo, exigindo atenção constante da população”, reforça.