Alexandre Castro de Mello, 58 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Idemar Jorge de Mello e Lecir de Castro Mello. Sepultamento ontem.

Ana Maria dos Santos Silveira, 54 anos. Profissão: atendente. Filiação: Albino dos Santos e Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Andréa de Lima, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria da Luz e Maria da Luz Nunes Lima. Sepultamento ontem.

Antônia Regina Schimiluk Ferro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Schimiluk e Gracy Correa Schimiluk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão, Curitiba(PR).

Antônia do Carmo da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Nunes da Silva e Benedita Cristino. Sepultamento ontem.

Antônio Rodrigues Júnior, 43 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Antônio Rodrigues e Amenaides Martins Rodrigues. Sepultamento ontem.

Bryan da Silva Russo Abranoski, 17 horas. Filiação: Everton Paulo Russo Abranoski e Evelin Cristina da Silva. Sepultamento ontem.

Cacilda Walter Souza, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Walter e Elvira Neider Walter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Cláudio Silva Sanchez, 70 anos. Profissão: mecânico de refrigeração. Filiação: Sebastião Sanchez e Maria Conceição Silva Sanchez. Sepultamento ontem.

Edemilson Conde, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Assel Conde e Maria Rosa Machado Conde. Sepultamento ontem.

Eduardo Oliveira Miller, 4 mes(es). Filiação: Wanderlei Miller e Paloma Caroline de Fátima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Edvaldo Santos Anhaia, 55 anos. Profissão: artista. Filiação: Mauro de Anahaia e Maria Bueno de Aanhaia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Edyr Faria Biazetto, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Martinho Faria e Etelvina de Castro Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Elza Dias dos Santos, 51 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Gonçalves Dias dos Santos e Irene Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Eolices Ernesto Chemin, 85 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Chemin Sobrinho e Antônia Chemin. Sepultamento ontem.

Fernanda Monalize Túlio, 42 anos. Profissão: atendente. Filiação: Cláudio Túlio e Rosi Gulin Túlio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Francisco Ferraes Filho, 79 anos. Filiação: Francisco Ferraes Afonso e Balbina Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Gema Cristina Fricke, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estevam Costa e Mafalda Pavin Costa. Sepultamento ontem.

Hilario Kfiatkovski, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Kfiatkovski e Pelagia Kfiatkovski. Sepultamento ontem.

Irani das Gracas Lourenço Mazzini, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lourenço e Rita Maria Lourenço. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Isaias Pedro da Silva, 52 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Expedito Pedro da Silva e Anita Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Isaura dos Santos Ricardo, 94 anos. Profissão: diarista. Filiação: Lourenço dos Santos e Ana Lima dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Jardim Osasco – Colombo (PR).

Jeferson José Gomes, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Osni Gomes e Eliane de Morais Gomes. Sepultamento ontem.

João Alceu Cardoso, 78 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: José Demerval Cardoso e Thereza Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Carlos Finardi, 83 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Armando Finardi e Regina Simioni Finardi. Sepultamento ontem.

Jorge Rennan Thives, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Osni Schmidt Thives e Heli Hermínio da Silva Thives. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Luís Cordeiro dos Santos, 45 anos. Filiação: José Ondino Cordeiro dos Santos e Leonor Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

José Melo Sotoski, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Elias Sotoski e Marinha Melo Sotoski. Sepultamento ontem.

José Rainerio Moletta, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reinaldo Antônio Moletta e Felicidade Bonato Moletta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Kauane Michelly Scherruth Ribeiro, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Márcio Ricardo Maia Ribeiro e Karina Michalle Scherruth. Sepultamento ontem.

Lauro Afonso Efing, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Bernardo Germano Antônio Efing e Maria Olinda Efing. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Municipal Santa Cândida.

Mailon Anderson Neves, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Ademar Ferreira Neves e Gisele Fátima da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Igreja Evangélica – Piiraquara /PR.

Manuel Mendes de Oliveira, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Mendes de Oliveira e Annita Minoreto de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Márcia Fortes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil Fortes e Lúcia Fortes. Sepultamento ontem.

Maria Bowoniuk Costa Dutra, 73 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Iwan Bowoniuk e Estefania Vasselek Bowoniuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Cecília de Souza e Silva, 1 mes(es). Filiação: Luiz Henrique Emiliano da Costa e Emilly de Souza Pinto. Sepultamento ontem.

Maria Molina, 74 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Molina e Maria de Souza Molina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Ramos Dias, 63 anos. Filiação: José Correia Dias e Helena Ramos Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Maria da Graça Freitas Damasceno, 56 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Maria Igreja Damasceno e Maria José Freitas Damasceno. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferrante Neumann, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Ferrante e Rosa Maria de Vasconcellos Ferrante. Sepultamento ontem.

Marli Dione Mendes, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nilton Mendes e Edith Mendes. Sepultamento ontem.

Marta Nicolaico de Matia, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nicolaico e Lídia Nicolaico. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida.

Miguel Chambo Martinez, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel Chambo e Olga Martinez Carmona. Sepultamento ontem.

Nelly Praca de Souza Telles, 93 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jayme Souza Praca e Irene Uzeda Praca. Sepultamento ontem.

Neuza da Rocha Fressato, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thimoteu Franca da Rocha e Elvira Rodrigues da Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Oliva Margarida Galvan, 100 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Galvan e Rosa Toniello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Salto do Lontra, saindo de Municipal de Salto do Lontra.

Otávio de Oliveira, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francelina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capela Jardim Paranaense.

Patricia Teodoro de Araújo, 49 anos. Profissão: artista. Filiação: Valdir José de Araújo e Benedita Aparecida de Araújo. Sepultamento ontem.

Ronaldo Joaquim Lopes Coelho, 48 anos. Filiação: Albino Coelho e Inizabel Lopes. Sepultamento ontem.

Rosângela Pereira de Souza, 48 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Reinaldo Alves de Souza e Vandercy Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Theodor Berwig Fernandes, 2 dias. Filiação: Antony do Nascimento Fernandes e Juliane Mello Berwig. Sepultamento hoje, em local a definir.

Valdemar Sebastião de Franca, 46 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Sebastião Gonçalves de Franca e Madalena Shitko de Franca. Sepultamento ontem.

Yago Alexandre de Souza, 12 anos. Filiação: Paulo Marcelo de Souza e Janaina Nass de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ziegott Oscar Franzen, 83 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Henrique Franzen e Paula Boing. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.