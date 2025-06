Fabricante italiana de iates escolhe Santa Catarina para estrear modelo de R$ 45 milhões

A fabricante italiana de iates Azimut Yachts escolheu o Brasil para apresentar o primeiro lançamento do ano: o Azimut Grande 25 Metri. Com preço a partir de R$ 45 milhões, o iate é o segundo maior da marca, atrás apenas do 27 Metri.

A estreia está marcada para o começo de julho, durante o Marina Itajaí Boat Show, em Santa Catarina, na edição catarinense do tradicional evento do setor náutico.

A embarcação será totalmente produzida na unidade brasileira da marca, também em Itajaí. A fábrica no Brasil foi inaugurada em 2010 e produz embarcações entre 51 e 100 pés.

Com 25 metros de comprimento, o Azimut Grande 25 possui quatro suítes. Na suíte master, há janelas panorâmicas com vista direta para o mar. Já o flybridge, área localizada acima do convés principal, parecida com um terraço, pode ser personalizado com jacuzzi, bar ao estilo americano, área gourmet e lounges.

Equipado com dois motores MAN V12, o Azimut Grande 25 alcança até 29 nós (cerca de 54 km/h) de velocidade máxima e tem autonomia de até 14 horas.