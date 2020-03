O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter no começo da tarde desta sexta-feira (13) que o teste para verificar se está infectado com coronavírus deu negativo. O exame foi feito quinta-feira (12), após confirmação de infecção do secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que nesta semana viajou com Bolsonaro na comitiva que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por causa da suspeita, Bolsonaro cancelaou compromissos nesta sexta, como a viagem que faria ao Rio Grande do Norte.

Quinta-feira (12), o presidente chegou a gravar de máscara uma live no Facebook com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para anunciar as decisões do governo federal para conter a doença. Também na live, o presidente sugeriu o adiamento das manifestações de domingo (15) a favor de seu governo, o que foi atendido.

O governador do Paraná Ratinho Jr estava na comitiva de Bolsonaro nos EUA e chegou a ter suspeita de infecção. Antes de o exame de Ratinho Jr dar negativo também nesta sexta, o governador chegou a cancelar compromissos nesta sexta por causa da suspeita.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

