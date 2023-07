O ex-presidente da República José Sarney, de 93 anos, foi internado neste domingo, 16, no Maranhão após sofrer um acidente doméstico. A informação foi compartilhada nas redes sociais pela filha dele, a ex-governadora maranhense e deputada federal, Roseana Sarney (MDB-MA).

“Hoje de manhã, nós levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. Nós o levamos para o hospital, mas graças a Deus os exames já foram concluídos e ele está muito bem. Se Deus quiser, vai fiar bom logo, logo”, disse Roseana em vídeo publicado no Instagram.

Sarney chegou à Presidência nas eleições de 1985, quando foi vice na chapa liderada por Tancredo Neves. Eles saíram vitoriosos, mas Tancredo faleceu antes de tomar posse. Sarney acabou assumindo o Planalto. Após deixar o Executivo federal, Sarney foi eleito para o Senado, onde atuou como presidente da Casa por três mandatos.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!