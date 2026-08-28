Justiça

Ex-juiz da Lava Jato perde o cargo por furtar champanhe em supermercado

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Camila Abrão - Gazeta do Povo Vinicius Macia - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/08/26 10h35
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O agora ex-juiz Eduardo Appio. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu nesta quinta-feira (27) punir o juiz Eduardo Appio, acusado de furtar duas garrafas de champanhe, com perda do cargo, sem o pagamento de salários. Foram 14 votos a 2. 

A decisão será enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que deve decidir se confirma ou não a perda do cargo. A informação foi revelada pelo blog de Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo e confirmada pela Gazeta do Povo com uma fonte do órgão.

Por meio de nota, Appio classificou a decisão como “injusta e desproporcional” e disse que confia em uma reversão. “São 32 anos de dedicação ao serviço público honesto, sem um único dia de licença”, pontuou.

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A Corte especial é composta por 16 desembargadores federais, incluindo o presidente do tribunal, o vice-presidente, o corregedor regional e magistrados com mais tempo de carreira.

Relembre o caso

Em outubro de 2025, o TRF4 abriu um processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar a acusação de furto de duas garrafas de champanhe Moët & Chandon, avaliadas em R$ 540 cada, em um supermercado de Blumenau (SC).

Na ocasião, Appio considerou a acusação um “mal-entendido”, disse que seria alvo de “várias perseguições” e que entraria com ações de reparação. Ele foi afastado do cargo em novembro de 2025.

Appio ficou à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), responsável pelos processos da Operação Lava Jato, por cerca de três meses, em 2023. No mesmo ano, o magistrado foi suspenso do cargo após ser apontado como envolvido em um telefonema anônimo com ameaças ao filho do desembargador Marcelo Malucelli, integrante do TRF4.

Gazeta do Povo entrou em contato com Appio e com o TRF4, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

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