Receita Federal investiga bet por sonegação de R$ 300 milhões

A Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo das Sombras para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo uma plataforma de apostas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025. A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). As informações são da Gazeta do Povo.

O alvo é um grupo empresarial que explora uma bet e que, segundo a investigação, já atuava no Brasil antes da regulamentação do setor pelo governo federal. Os nomes das empresas não foram divulgados. Os investigados teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao, uma ilha do Caribe, para simular que a operação ocorria fora do país antes da regulamentação.

As investigações indicam que empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operação no Brasil. A Receita identificou indícios de movimentação de recursos entre o Brasil e outros países, com posterior retorno do dinheiro para supostos pagamentos por serviços. As empresas teriam usado contas bolsão em fintechs, o que dificultaria a identificação da origem dos valores e de seus beneficiários finais.

Grupo teria mantido sonegação após regularização

Mesmo após obter autorização para operar regularmente em 2025, a investigação aponta que estruturas anteriores teriam sido adaptadas para manter a sonegação. Entre os fatos apurados está a suspeita de declaração ao Fisco de despesas fictícias para reduzir indevidamente os tributos devidos a partir de 2025.

A investigação também busca esclarecer se os recursos usados para o pagamento da outorga, a licença para operar, vieram de atividades realizadas antes da regulamentação do mercado. Paralelamente à operação, a Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais, com potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos.

Segunda operação do mês no setor de apostas

A Jogo das Sombras é a segunda operação de grande porte neste mês envolvendo Receita Federal e MPF para apurar irregularidades tributárias e financeiras no mercado de apostas. Em 13 de agosto, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e teve decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.

A análise dos materiais apreendidos deverá aprofundar a investigação sobre os fluxos financeiros nacionais e internacionais, a origem dos recursos e uma eventual omissão de receitas. Também serão identificados os possíveis beneficiários efetivos das operações para definir as medidas tributárias e penais cabíveis.