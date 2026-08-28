Estradas do Paraná hoje: 4 trechos têm bloqueios e desvios simultâneos nesta sexta

Motoristas que circulam pelas principais rodovias do Paraná nesta sexta-feira (28) devem encontrar trechos em obras, bloqueios programados e desvios de tráfego. As principais alterações estão concentradas nas BRs 376, 277, 469 e 153.

BR-376

Ponta Grossa — bloqueio na pista marginal

A pista marginal Norte da Avenida Presidente Kennedy permanece totalmente interditada na altura do km 496, em Ponta Grossa, para o uso de guindastes em obras estruturais.

Duração: durante a execução dos serviços, sem previsão de liberação informada.

Impacto: motoristas precisam utilizar os desvios locais sinalizados na região. A interdição pode aumentar o tempo de deslocamento nas proximidades da Avenida Presidente Kennedy.

Curitiba–Litoral de Santa Catarina — tráfego normalizado

O tráfego na Serra do Mar, entre Curitiba e o litoral catarinense, está normalizado após os congestionamentos provocados pelo incêndio de um caminhão no km 675 nos últimos dias.

Impacto: não há bloqueio informado no trecho, mas a presença de nebulosidade exige atenção dos motoristas, principalmente em áreas de serra.

BR-277

Campos Gerais — obras provocam lentidão

Trechos da BR-277 entre Palmeira e Irati passam por obras de pavimentação e infraestrutura. Em alguns pontos, o tráfego opera em meia pista e pode haver lentidão pontual.

Duração: os trabalhos seguem conforme o cronograma das obras.

Impacto: o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização das frentes de trabalho. O tempo de viagem pode aumentar nos horários de maior movimento.

Acesso ao Porto de Paranaguá — movimento de caminhões

O corredor da BR-277 em direção ao Porto de Paranaguá apresenta fluxo moderado a intenso de caminhões. A região também vem recebendo operações de fiscalização e vistoria realizadas por órgãos de segurança e fiscalização.

Impacto: o volume de veículos pesados pode provocar redução da velocidade e formação de filas em pontos de maior movimentação.

BR-469

Foz do Iguaçu — bloqueio para detonação de rochas

A Rodovia das Cataratas teve bloqueio total programado no km 19, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, para serviços de detonação de rochas.

Horário: das 6h às 7h desta sexta-feira (28).

O tráfego já foi liberado após a conclusão do serviço, mas motoristas ainda podem encontrar reflexos da interdição no trecho.

Impacto: quem circula pela rodovia durante o início da manhã deve ficar atento à sinalização e à possível lentidão residual.

BR-153

Jacarezinho e Santo Antônio da Platina — novos desvios

Novos desvios de tráfego foram implantados em três pontos da BR-153 para permitir a construção de viadutos:

km 18 — Jacarezinho;

km 24 — Jacarezinho;

km 45 — Santo Antônio da Platina.

Duração: os desvios permanecem durante a execução das obras dos viadutos.

Impacto: a circulação ocorre por rotas provisórias e exige atenção redobrada à sinalização. Os trabalhos podem provocar redução de velocidade e alterações no tempo de viagem.

Intervenções que seguem após sexta-feira

As interdições e alterações provocadas pelas obras na BR-376, BR-277 e BR-153 não se restringem a esta sexta-feira. Os desvios e bloqueios permanecem enquanto os serviços estruturais e a construção dos viadutos avançarem.

Para quem pretende viajar pelo Paraná, a recomendação é reduzir a velocidade nos trechos em obras, respeitar os desvios e considerar tempo adicional no planejamento da viagem.