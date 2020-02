O Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirmou 36 casos de contágio por coronavírus em americanos que estavam no cruzeiro Diamond Princess, que ficou em quarentena no litoral do Japão. Com outros 3 casos de cidadãos dos EUA infectados na China o número de casos de infectados repatriados subiu para 39.

Mais de 300 passageiros foram transportados de volta para os EUA e permanecem em quarentena por duas semanas em bases militares e hospitais. Alguns pacientes se recuperaram e outros estão sendo tratados em unidades especiais de isolamento.

Os números de doentes repatriados não são somados pelo CDC aos casos de coronavírus que foram transmitidos em solo americano. De acordo com o boletim mais recente do CDC, são 14 no total.