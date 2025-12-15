Estátua da Havan cai após vendaval no Rio Grande do Sul; Vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A réplica da Estátua da Liberdade da megaloja Havan de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira (15/12), devido aos fortes ventos que atingem parte do Rio Grande do Sul. A estrutura de 24 metros de altura – parte de um monumento que totaliza 35 metros – caiu no chão do estacionamento da unidade.

A queda aconteceu durante um temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, com rajadas superiores a 90 km/h, levando a Defesa Civil estadual a emitir alerta vermelho para a região.

De acordo com a Havan, ninguém ficou ferido e também não foram registrados danos a terceiros. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento exato do desabamento da estátua, que se tornou marca registrada das lojas da rede. Assista:

Ainda conforme nota da empresa, a “área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”.

“A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020. A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas”, finaliza nota.