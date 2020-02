O QuilomboLab iniciou neste domingo (23) o seu cortejo pela Avenida Dumont Villares, na zona norte, surpreendendo quem esperava uma apresentação focada em hip hop. Depois do aquecimento do grupo Major Lazer SoundSystem – esse sim focado em rap e hip hop, Emicida assumiu o trio-elétrico com um repertório de sambas de terreiro, sambas de partido-alto e outras variações pouco vistas em blocos de carnaval em São Paulo.

Logo de cara, Emicida deu o seu recado, dizendo que o tom do carnaval deve ser o de respeito ao próximo. “Ao gênero do próximo, a raça do próximo, a religião do próximo…” O cantor Criolo também participou do cortejo.

“Não importa se é samba ou se é rap. Tudo que traz felicidade tem a ver com o carnaval”, disse Ismala Carneiro da Silva, 18 anos. “O importante é o carnaval abraçar todos os gostos”, comentou Cassia Costa, 25 anos.

No trio-elétrico, também estava o vereador Eduardo Suplicy (PT). No início do trajeto, também foi puxado pelos foliões um coro de ‘fora Bolsonaro’.

Xixi Flex

Na Dumont Villares foi vendido um produto batizado de Xixi Flex (um tubinho para as meninas que não querem usar os banheiros químicos). O produto está sendo vendido por R$ 2 (é um produto descartável, claro). Quem compra um kit com 5, leva um lencinho umedecido. “As meninas estão adorando. É melhor do que ficar se equilibrando nesses banheiros químicos sujos”, disse a vendedora Luma Aleixo, 32 anos.

Na mesma avenida, Abraham Woroniecki, 33 anos, está aproveitando para fazer pregação religiosa. Seu “mega cartaz” tem dizeres contra as igrejas. “Não estou aqui para atrapalhar o carnaval de ninguém, apenas dizer que existe uma alternativa que vai além dos quatro dias e da cerveja. Essa alternativa é Jesus”, falou. “Não as igrejas. Jesus”, completou.

Desde 2017, a capital paulista tem uma regra que multa, em R$ 500, quem for flagrado urinando em via pública. A Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo informou que 36 pessoas foram autuadas ao serem flagradas urinando em vias públicas no sábado, 22.