Após a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz na manhã desta quinta-feira (18), uma série de brincadeiras e memes tomaram as redes sociais. Celebridades também comentaram o caso e, no setor culinário, apresentadoras famosas citaram indiretamente o assunto.

Ana Maria Braga, por exemplo, usou seu Twitter para responder um internauta que a mencionou, dizendo que “o brasileiro precisa de vitamina C hoje”. Em resposta, a apresentadora do Mais Você (Globo) disse que sua equipe separou uma seleção de 21 receitas de laranja, e publicou um link com elas. “Que tal?”, brincou.

Já a apresentadora e chef Rita Lobo publicou um tuíte de fotos com receitas usando a fruta, colocou um link com elas, e disse: “Escolha sua receita com laranja, entre mais de 160 opções”.

“Vamos abrir aquele champanhe que tá na geladeira, né? Assim a gente transforma esse suco de LARANJA em mimosa”, disse ela em outro tuíte.

Ainda, a jurada do MasterChef Paola Carosella publicou, na mesma rede social, uma mensagem em tom de brincadeira: “Vai um bolo de laranja no café da manhã Brasil?”

Depois, mencionou em uma série de tuítes outras receitas que levam a fruta. “Crêpes Suzette – também uma receita maravilhosa com muita laranja que até pega fogo”, disse ela em um deles.

“Tem também rachadinha de laranja – opa, desculpa, Raspadinha de laranja”, disse em outro. “Em dias tão quentes dá uma bela refrescada”.