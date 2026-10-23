Datafolha aponta Lula e Flávio Bolsonaro com 50% cada no 2º turno

O instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira (22) uma nova pesquisa para a disputa para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Considerando os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro (PL) tem 50% e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 50%. O resultado configura empate técnico. Os dados foram divulgados pela Folha de S. Paulo e pelo G1.

Na última pesquisa Datafolha antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 42%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Datafolha de 2º turno para presidente

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 50%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 46%

Branco/Nulo/Nenhum: 5%

Indecisos: 2%

Metodologia das pesquisas citadas:

O Datafolha entrevistou 2.154 pessoas nos de 20 a 22 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e Rede Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.