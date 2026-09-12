Em Curitiba, Lula diz que família Bolsonaro “não escapa”

O presidente Lula desembarcou em Curitiba neste sábado (12) para um ato na Boca Maldita, no centro da capital. A chuva deu uma trégua e, segundo a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas se reuniram para ouvir o candidato à reeleição, que discursou ao lado de candidatos do Partido dos Trabalhadores no Paraná (PT-PR) ao senado, Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha, e do aliado Requião Filho, do PDT, candidato a governador.

Lula citou o escândalo do banco Master. “Em 2019, eles pegaram um agiota e transformaram num banqueiro, o Vorcaro, que corrompeu muita gente da República. E nós prendemos o banqueiro e fechamos o banco.”

O presidente afirmou que esteve com o ministro Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal). “Disse ao Fachin que não era possível um juiz relator ficar soltando matérias pinçadas, somente com o que interessava pra ele. Eu pedi pra liberar todo o processo. Vamos saber quem está por trás disso e ver quem é de verdade ladrão e corrupto nesse país. E a família Bolsonaro não escapa.”

O presidente reforçou que seu filho Fábio Lula da Silva, investigado por suposto tráfico de influência, não será protegido. “Eu acredito na inocência dele, mas se cometeu algum erro terá que pagar. Isso vale pra qualquer ministro da Suprema Corte.”

Lula ainda afirmou que foi em seu governo que ocorreu a prisão da maior quadrilha de golpes contra aposentados. “Uma quadrilha montada no governo Bolsonaro. (…) Vários estão na cadeia e já devolvemos o dinheiro aos aposentados.” Uma das instituições investigadas no escândalo do INSS foi o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), no qual o irmão de Lula, Frei Chico é diretor e vice-presidente. Ele, no entanto, não chegou a ser investigado. Já Milton Baptista de Souza Filho, presidente do sindicato, é um dos apontados pela investigação no esquema, que no total desviou mais de R$ 6 bilhões dos aposentados.

O comício em Curitiba teve música, vídeos, apresentação de hip-hop e falas contra “discursos de ódio”. Janja, a primeira-dama, disse ser importante mulheres votarem em mulheres, pois a representação feminina no Congresso é pequena, mesmo sendo elas a maioria da população brasileira.

Gleisi e Rosinha citaram a eleição como uma disputa de dois lados. O “projeto da vida, da ciência e da tecnologia”, contra o “projeto da morte, da destruição, (…) e da entrada do crime organizado no governo federal”, disse Rosinha.

“Deste lado o da democracia, soberania, inclusão e desenvolvimento. Do outro lado é o retrocesso, a ditadura, o ódio e o vazio, que já vivemos por quatro anos”, disse Gleisi, dizendo que foram as mulheres que elegeram Lula em 2022. “Esse número de feminicídios no Brasil vem pelo discurso de ódio que eles têm pelas mulheres.”

Ela destacou ainda a atuação de Lula no Paraná, principalmente na saúde e educação, com a instalação de universidade federais. “E Lula não perguntou qual o partido do governador”, disse, referindo-se a Ratinho Júnior, do Partido Social Democrático (PSD). O PSD tem três ministros (Agricultura; Minas e Energia, e Pesca) no governo Lula.

Requião Filho disse ser necessário ampliar políticas públicas voltadas às mulheres, que, segundo ele, têm sensibilidade e instinto para fazer justiça. “Eles querem construir penitenciárias; nós queremos hospital da mulher e da infância. Eles querem a violência; nós queremos o amor, o acolhimento e a empatia.”

Segundo a PM, nenhuma ocorrência foi registrada durante o ato em Curitiba neste sábado.