Funcionários da Caixa mantêm greve após rejeitar proposta do banco

Os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram nesta sexta-feira (11) manter a greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação começou na quinta-feira (10) e foi mantida após a rejeição da proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho apresentada pelo banco. O principal ponto de conflito é o plano de assistência médica da categoria, o Saúde Caixa. As informações são da Gazeta do Povo.

A Caixa ofereceu ampliar sua participação no custeio do plano de 6,5% para 8% e antecipar aportes financeiros para cobrir déficits. Em troca, propôs aumentar o teto anual de coparticipação dos funcionários de R$ 3.600 para R$ 4.800 por grupo familiar, além de reajustar o valor das consultas em pronto-socorro. O banco também ofereceu um prêmio de R$ 3.000 por empregado e prometeu pagar salário reajustado, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e Super Caixa no dia 18 de setembro.

Com a recusa dos bancários, a expectativa é que a Caixa retire a proposta e ingresse com um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Antes da votação, o banco havia sinalizado que aquela seria sua oferta definitiva.

Agências fechadas no Paraná e em outros estados

Agências amanheceram fechadas e com faixas de greve em diversos estados, incluindo São Paulo e Paraná. A Caixa orienta a população a buscar atendimento remoto pelos canais digitais, como o aplicativo da Caixa, o Internet Banking, o Caixa Tem e o WhatsApp (0800-104-0104).

Para serviços presenciais ou saque de dinheiro, os caixas eletrônicos das agências, a rede Banco24Horas, as casas lotéricas e os correspondentes Caixa Aqui continuam disponíveis. O atendimento telefônico segue pelo Alô CAIXA nos números 4004-0104 (capitais) e 0800-104-0104 (demais regiões).

Banco do Brasil encerra greve

No Banco do Brasil, a greve nacional atingiu a instituição de forma apenas parcial. A maioria da categoria aceitou a proposta do banco e encerrou a paralisação já na sexta-feira (11). Em São Paulo, o expediente ocorreu sem interrupções. Atualmente, o movimento paredista no BB se mantém de forma isolada em apenas 18 bases sindicais.