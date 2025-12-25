A partir de 2026

Cota de Tela: cinemas brasileiros serão obrigados a exibir filmes nacionais

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil
25/12/25
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto, nesta quarta-feira (24/12), que estabelece a Cota de Tela. Ou seja, torna obrigatória, a partir de 2026, a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema de todo o país.

A medida regulamenta a Cota de Tela para o ano que vem e estabelece um número mínimo de sessões em salas comerciais. A Agência Nacional do Cinema (Ancine) fará a fiscalização.

Por meio do decreto, também assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, é assegurado espaço contínuo e diversificado para o cinema brasileiro no circuito comercial. Com a Cota de Tela há a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais por um número mínimo de dias ao longo do ano.

A medida do governo é uma busca por diversidade e uma garantia de que vários títulos brasileiros cheguem às telas em vez de um número restrito de produções.

