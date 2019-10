A Caixa sorteou nesta sexta-feira (18) as 15 dezenas do concurso 1879 da Lotofácil. A previsão de prêmio para este sorteio é de R$ 2 milhões para quem acertar todos os números. Mas, olha só que legal. A Lotofácil é a loteria mais fácil de se ganhar do Brasil. O apostador tem 1 chance em 11 de ganhar pelo menos os R$ 2 da aposta. Confira o resultado do sorteio de hoje!

Resultado Lotofácil 1879: 08 – 16 – 25 – 19 – 20 – 06 – 13 – 11 – 21 – 02 – 04 – 10 – 15 – 05 – 24

Veja como foi o sorteio!

