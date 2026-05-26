Como usar o FGTS para quitar dívidas no Desenrola Brasil 2.0?

O primeiro dia de liberação do uso do FGTS no Desenrola Brasil 2.0 levou 1,4 milhão de trabalhadores ao aplicativo do fundo nesta segunda-feira (25). Os usuários acessaram o app para autorizar instituições financeiras a consultar o saldo disponível para renegociação de dívidas.

O que é possível fazer com o FGTS no Desenrola 2.0?

A nova modalidade permite usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1 mil, o que for maior, para quitar ou amortizar dívidas renegociadas no programa. O trabalhador precisa acessar o aplicativo FGTS e autorizar o banco a consultar os recursos disponíveis. O uso do limite máximo não é obrigatório e o valor pode ser definido durante a negociação com a instituição financeira.

Qual o limite de dívidas que podem ser renegociadas?

As operações renegociadas terão limite de R$ 15 mil por beneficiário em cada instituição financeira. Se um trabalhador tem R$ 100 mil no FGTS, poderá usar até R$ 20 mil (20% do saldo). Caso tenha dívidas em mais de um banco, poderá dividir o valor entre diferentes instituições, respeitando o teto de R$ 15 mil por banco.

Como funciona o processo após a autorização no aplicativo?

Após a autorização no aplicativo, os bancos terão até 30 dias para formalizar os contratos com a Caixa. Concluída a validação, o valor será transferido diretamente para a instituição financeira responsável pela dívida. A autorização concedida no app não significa contratação automática da operação.

O que aconteceu com o aplicativo no primeiro dia?

O alto volume de acessos provocou instabilidade e filas virtuais no aplicativo FGTS ao longo do dia. Após alguns minutos de espera, alguns acessos exigiram atualização do aplicativo antes da consulta. A Caixa ainda não tem estimativa do total de recursos que será usado nas renegociações.

Quem mais recebeu liberação de valores do FGTS?

A Caixa antecipou para esta segunda-feira o pagamento de R$ 8,5 bilhões do saque-aniversário para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores. Os créditos são para quem aderiu ao saque-aniversário e teve contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo FGTS.