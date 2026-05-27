Como resgatar os R$ 4,9 bilhões esquecidos em bancos para o Desenrola?

Mesmo após o governo transferir R$ 5,7 bilhões do Sistema de Valores a Receber para o Desenrola Brasil 2.0, ainda restam R$ 4,9 bilhões disponíveis para saque. Os recursos pertencem a mais de 45 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de empresas que esqueceram dinheiro no sistema financeiro.

O que aconteceu com o dinheiro transferido para o Desenrola?

O governo destinou R$ 5,7 bilhões ao Fundo de Garantia de Operações, que servirá como garantia para renegociação de dívidas. Porém, esses valores ainda podem ser reivindicados pelos titulares. Um edital será publicado e os cidadãos terão 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Caso não haja contestação, os recursos serão incorporados definitivamente ao fundo.

Quem tem direito a receber esses valores?

Pessoas físicas e empresas que deixaram recursos esquecidos em bancos e instituições financeiras. Isso inclui contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, recursos de consórcios encerrados, cotas de cooperativas de crédito, saldos em corretoras e parcelas cobradas indevidamente em operações de crédito. Herdeiros também podem solicitar valores de pessoas falecidas.

Como consultar se tenho dinheiro esquecido?

A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Banco Central. É necessário acessar o sistema com conta Gov.br nível prata ou ouro e autenticação em duas etapas. O BC reforça que não envia mensagens, links ou faz ligações pedindo dados pessoais para liberar valores.

Como fazer o saque dos valores disponíveis?

Após consultar no site do Sistema de Valores a Receber, basta informar uma chave Pix para receber o dinheiro. Caso não tenha chave Pix, é preciso entrar em contato com a instituição financeira para combinar a devolução. O Banco Central também oferece opção de resgate automático para valores futuros, disponível apenas para pessoas físicas com chave Pix vinculada ao CPF.

Por que o governo transferiu parte do dinheiro esquecido?

Os recursos foram destinados ao Fundo de Garantia de Operações para fortalecer o sistema financeiro e garantir renegociações no Desenrola 2.0. O fundo será usado para cobrir eventuais inadimplências de contratos renegociados, oferecendo mais segurança às instituições financeiras participantes do programa de combate à inadimplência.