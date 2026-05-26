Caixa libera R$ 8,5 bilhões de surpresa a 10,5 milhões de demitidos: dinheiro no FGTS?

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (25/05), o saque-aniversário do FGTS para aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. O banco antecipou o pagamento que estava programado para terça-feira, 26 de novembro.

O montante total liberado pela instituição financeira chega a cerca de R$ 8,5 bilhões. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foram desbloqueados com um dia de antecedência em relação ao calendário inicial.

Quem tem direito ao saque-aniversário do FGTS

Podem receber o pagamento os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

Fizeram adesão ao saque-aniversário

Tiveram contrato suspenso ou encerrado no período de 1º de janeiro de 2020 até 23 de dezembro de 2025

Possuem saldo disponível nas contas vinculadas do FGTS

A liberação abrange as seguintes situações trabalhistas:

Demissão sem justa causa

Despedida indireta

Culpa recíproca ou força maior

Falência ou morte do empregador

Encerramento de contrato temporário

Como consultar o saldo do FGTS disponível

O trabalhador pode verificar se possui valores a receber por meio do aplicativo FGTS. A consulta está disponível nas seguintes opções do aplicativo:

Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado

Informações Úteis

Forma de recebimento dos valores

Os trabalhadores que já cadastraram conta bancária no aplicativo do FGTS receberão o valor de forma automática. Conforme informações da Caixa, aproximadamente 88% dos trabalhadores elegíveis possuem conta cadastrada.

Para quem precisa alterar ou incluir dados bancários, basta acessar o aplicativo e selecionar a opção Conta bancária para saque do seu FGTS.

Opções para saque presencial do FGTS

Os trabalhadores que não cadastraram conta bancária poderão sacar os valores presencialmente até 1º de junho de 2026. As opções para retirada são:

Agências da Caixa

Casas lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Terminais de autoatendimento

Valores superiores a R$ 3 mil deverão ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa.

E quem nasceu em junho?

Os trabalhadores nascidos em junho terão os valores liberados após o pagamento regular do saque-aniversário previsto para o mês. De acordo com a Caixa, os depósitos para esse grupo começam em 1º de junho de 2026.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS

Criado em 2019, o saque-aniversário permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS todos os anos no mês de aniversário. Em contrapartida, quem adere à modalidade perde o direito de sacar o saldo integral do fundo em caso de demissão sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%.

A modalidade também possibilita usar os valores futuros do FGTS como garantia em operações de empréstimos bancários.

Por que o valor está sendo liberado pela Caixa?

Parte dos trabalhadores ainda tinha saldo bloqueado devido a contratos de antecipação do saque-aniversário. Segundo o governo, uma medida provisória permitiu a liberação dos recursos restantes após discussão sobre o tamanho da retenção necessária para garantir operações de crédito vinculadas ao fundo.

O crédito liberado agora já inclui a rentabilidade mensal do FGTS, com juros e atualização monetária incorporados ao saldo final disponibilizado aos trabalhadores.