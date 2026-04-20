Saiba como vai funcionar o novo check-in digital obrigatório em hotéis e pousadas

Hotéis, pousadas, hostels e outros estabelecimentos de hospedagem devem aderir até esta segunda-feira (20/04) à Ficha Nacional de Hóspedes Digital, o check-in digital. O objetivo do novo modelo é eliminar formulários em papel e agilizar a recepção de viajantes, além de reduzir os custos operacionais.

A medida foi implementada gradualmente pelo Ministério do Turismo desde novembro de 2025 e agora se torna obrigatória em todo o país.

O que é a Ficha Nacional de Hóspedes Digital?

É um sistema que permite ao turista preencher os dados de hospedagem de forma antecipada e automática pelo gov.br. O registro pode ser finalizado em pouco tempo, usando um QR Code do hotel, um link compartilhado ou um dispositivo oferecido pelo estabelecimento. O processo substitui completamente os formulários em papel usados até agora.

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Como funciona para estrangeiros e menores de idade?

Estrangeiros não precisam ter conta no gov.br para fazer o check-in digital. Já menores de 18 anos ou pessoas incapazes, sejam brasileiros ou estrangeiros, terão o registro associado à ficha do responsável legal. O sistema foi desenvolvido para facilitar o processo para todos os tipos de hóspedes.

Por que a mudança se tornou obrigatória?

O sistema está previsto na nova Lei Geral do Turismo de 2025 e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. A obrigatoriedade visa modernizar o setor de turismo brasileiro, tornando o processo de hospedagem mais rápido e seguro, além de reduzir custos com impressão e armazenamento de documentos em papel.

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Onde os estabelecimentos podem buscar orientação?

O Ministério do Turismo organizou ações de orientação para auxiliar hotéis e pousadas na adaptação. A pasta publicou vídeos explicativos com as etapas do processo e disponibilizou materiais de apoio. As orientações completas estão disponíveis no site oficial do ministério para consulta dos empresários do setor.