Como as mudanças climáticas afetam o dia a dia dos brasileiros?

Uma pesquisa realizada pelo Aurora Lab e More in Common revelou que 85% dos brasileiros já percebem os efeitos das mudanças climáticas no cotidiano. O estudo ouviu 2.630 pessoas em nove capitais entre maio e setembro de 2025, mostrando que quase metade considera o impacto intenso em suas vidas. As informações são da Agência Brasil.

Quais são os principais impactos sentidos pela população?

O aumento do custo de vida lidera as queixas, afetando 53% dos entrevistados. Em seguida aparecem problemas de saúde física (45%), dificuldades para chegar ao trabalho (40%), adoecimento mental (32%), perda de renda (17%) e perda de emprego (10%). Esses dados mostram como o clima interfere diretamente no bolso e no bem-estar das pessoas.

Quem deve proteger os trabalhadores nesse cenário?

Sete em cada dez brasileiros (67%) acreditam que o governo é o principal responsável por garantir a proteção dos trabalhadores diante das mudanças climáticas. Apenas 7% apontam os empregadores e menos de 6% citam grupos organizados da sociedade civil. Esse resultado surpreendeu os pesquisadores, que esperavam maior responsabilização das empresas.

Por que a população acredita na transição energética?

A consciência sobre a necessidade de mudança é alta: 93% concordam que os modelos de produção e consumo precisam ser transformados. Além disso, 67% acreditam que a transição para energias limpas criará novos empregos, enquanto apenas 10% temem redução de vagas. Muitos entrevistados imaginam até que os salários possam aumentar com essas mudanças.

Onde os brasileiros buscam informações sobre clima?

Apesar da era das fake news, universidades e cientistas são a fonte mais confiável para 69% dos entrevistados. Porém, as redes sociais são o principal meio de informação sobre clima para 65% das pessoas. Essa combinação mostra que, embora confiem na ciência, os brasileiros ainda se informam principalmente pelas plataformas digitais.