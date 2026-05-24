Loteria

Mega Sena especial: Bolão gigante e aposta simples faturam bolada. Paraná tem 20 ganhadores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/05/26 14h59
Imagem mostra uma pessoa segurando notas de cem reais em um leque.
Foto: Depositphotos.

O histórico concurso 3010 da Mega-Sena, realizado neste domingo em comemoração aos 30 anos da modalidade, transformou dezenas de brasileiros em novos milionários. Com um prêmio total estimado em R$ 330 milhões, a bolada principal foi dividida entre duas apostas que acertaram as seis dezenas.

Enquanto um sortudo levou uma fortuna sozinho, um grupo expressivo de apostadores vai dividir a outra metade do prêmio. Confira aqui as dezenas sorteadas.

Os grandes vencedores do concurso 3010

As seis dezenas sorteadas consagraram duas realidades bem diferentes de premiação:

  • Rio de Janeiro (RJ): Uma aposta simples faturou sozinha a bagatela de R$ 168 milhões.
  • Fortaleza (CE): Um bolão com 100 participantes acertou os mesmos números. Dividindo o prêmio de R$ 168 milhões, cada integrante do bolão vai embolsar R$ 1,68 milhão — uma excelente quantia para mudar de vida.

Paraná na trave: 20 apostas na Quina

O estado do Paraná passou raspando pelo prêmio principal, mas garantiu uma ótima colheita na Quina. Ao todo, 20 apostas paranaenses acertaram cinco dezenas.

Destaque para Curitiba

Desse total, cinco apostas foram feitas em Curitiba. O prêmio base para quem acertou a quina neste concurso foi de R$ 13,8 mil, mas esse valor pode ser consideravelmente maior dependendo da quantidade de números anotados no volante (apostas com 7 ou mais números faturam fatias maiores).

Ganhadores da Mega Sena 30 anos no Paraná

CidadeLotéricaNúmeros apostadosTipo de apostaCotasPrêmio
ASSIS CHATEAUBRIAND/PRLOTERICA VITORIA REGIA6Simples1R$13.890,02
CAMBE/PRLOTERICA CAMBE6Simples1R$13.890,02
CASCAVEL/PRLOTERICA OURO VERDE6Simples1R$13.890,02
CURITIBA/PRLORD LOTERIAS6Simples1R$13.890,02
CURITIBA/PRLOTERIAS CASTELO BRANCO6Simples1R$13.890,02
CURITIBA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6Simples1R$13.890,02
CURITIBA/PRMADA DA SORTE6Simples1R$13.890,02
CURITIBA/PRMEGA LOTERIAS6Simples1R$13.890,02
JAPIRA/PRLOTERICA NA FILA DA SORTE9Bolão35R$55.560,05
LONDRINA/PRLOTERICA ALTO DA SORTE8Bolão23R$41.670,02
LONDRINA/PRLOTERICA LONDRISORTE6Bolão8R$13.890,00
LONDRINA/PRLOTERICA SCALASSARA6Simples1R$13.890,02
MARILANDIA DO SUL/PRLOTERICA MINA DE OURO6Simples1R$13.890,02
MARINGA/PRIBC – INTERNET BANKING CAIXA6Simples1R$13.890,02
ORTIGUEIRA/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6Simples1R$13.890,02
PARANAGUA/PRTREVO LOTERIAS7Simples1R$27.780,04
SAO JOSE DOS PINHAIS/PRLOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS6Simples1R$13.890,02
SAO JOSE DOS PINHAIS/PRLOTERICA NOVA ERA6Simples1R$13.890,02
TAPEJARA/PRLOTERICA ZEBRA6Simples1R$13.890,02
TOLEDO/PRPOLI LOTERIAS9Bolão10R$55.560,00

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