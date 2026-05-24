Mega Sena especial: Bolão gigante e aposta simples faturam bolada. Paraná tem 20 ganhadores

O histórico concurso 3010 da Mega-Sena, realizado neste domingo em comemoração aos 30 anos da modalidade, transformou dezenas de brasileiros em novos milionários. Com um prêmio total estimado em R$ 330 milhões, a bolada principal foi dividida entre duas apostas que acertaram as seis dezenas.

Enquanto um sortudo levou uma fortuna sozinho, um grupo expressivo de apostadores vai dividir a outra metade do prêmio. Confira aqui as dezenas sorteadas.

Os grandes vencedores do concurso 3010

As seis dezenas sorteadas consagraram duas realidades bem diferentes de premiação:

Rio de Janeiro (RJ): Uma aposta simples faturou sozinha a bagatela de R$ 168 milhões .

Uma faturou sozinha a bagatela de . Fortaleza (CE): Um bolão com 100 participantes acertou os mesmos números. Dividindo o prêmio de R$ 168 milhões, cada integrante do bolão vai embolsar R$ 1,68 milhão — uma excelente quantia para mudar de vida.

Paraná na trave: 20 apostas na Quina

O estado do Paraná passou raspando pelo prêmio principal, mas garantiu uma ótima colheita na Quina. Ao todo, 20 apostas paranaenses acertaram cinco dezenas.

Destaque para Curitiba

Desse total, cinco apostas foram feitas em Curitiba. O prêmio base para quem acertou a quina neste concurso foi de R$ 13,8 mil, mas esse valor pode ser consideravelmente maior dependendo da quantidade de números anotados no volante (apostas com 7 ou mais números faturam fatias maiores).

Ganhadores da Mega Sena 30 anos no Paraná

Cidade Lotérica Números apostados Tipo de aposta Cotas Prêmio ASSIS CHATEAUBRIAND/PR LOTERICA VITORIA REGIA 6 Simples 1 R$13.890,02 CAMBE/PR LOTERICA CAMBE 6 Simples 1 R$13.890,02 CASCAVEL/PR LOTERICA OURO VERDE 6 Simples 1 R$13.890,02 CURITIBA/PR LORD LOTERIAS 6 Simples 1 R$13.890,02 CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 6 Simples 1 R$13.890,02 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Simples 1 R$13.890,02 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 6 Simples 1 R$13.890,02 CURITIBA/PR MEGA LOTERIAS 6 Simples 1 R$13.890,02 JAPIRA/PR LOTERICA NA FILA DA SORTE 9 Bolão 35 R$55.560,05 LONDRINA/PR LOTERICA ALTO DA SORTE 8 Bolão 23 R$41.670,02 LONDRINA/PR LOTERICA LONDRISORTE 6 Bolão 8 R$13.890,00 LONDRINA/PR LOTERICA SCALASSARA 6 Simples 1 R$13.890,02 MARILANDIA DO SUL/PR LOTERICA MINA DE OURO 6 Simples 1 R$13.890,02 MARINGA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Simples 1 R$13.890,02 ORTIGUEIRA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Simples 1 R$13.890,02 PARANAGUA/PR TREVO LOTERIAS 7 Simples 1 R$27.780,04 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Simples 1 R$13.890,02 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA NOVA ERA 6 Simples 1 R$13.890,02 TAPEJARA/PR LOTERICA ZEBRA 6 Simples 1 R$13.890,02 TOLEDO/PR POLI LOTERIAS 9 Bolão 10 R$55.560,00