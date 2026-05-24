Mega-Sena Especial 30 anos: Concurso 3010 sorteia R$ 330 milhões ao vivo; acompanhe o resultado

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (24/05), às 11h, um dos sorteios mais cobiçados do ano: a Mega-Sena especial 30 anos. O prêmio deste domingo está estimado em R$ 330 milhões e você confere logo abaixo o resultado da Mega Sena em tempo real.

Resultado Mega Sena 30 anos concurso 3010: [–], [–], [–], [–], [–] e [–]

A data é histórica. Desde o primeiro sorteio, em 11 de março de 1996, a Mega-Sena movimentou R$ 115,2 bilhões, distribuiu R$ 43,8 bilhões em prêmios e repassou R$ 46 bilhões para áreas sociais como educação, esporte, cultura e segurança pública. E aí, conferiu o seu resultado da Mega-Sena?

Mega Sena 3010 – especial 30 anos

A Mega-Sena completa 30 anos e se consolida como a modalidade de apostas mais popular do país ao movimentar R$ 115,2 bilhões desde o primeiro sorteio, em 11 de março de 1996. Ao longo desse período, distribuiu R$ 43,8 bilhões em prêmios e R$ 46 bilhões em repasses sociais, se tornando um fenômeno nacional que conecta sonhos individuais a investimentos em áreas como educação, esporte, cultura e segurança pública.

A modalidade acumulou histórias curiosas, apostas improváveis e prêmios que mudaram a vida de pessoas em todo o país.

“Nesse período, a Mega‑Sena já transformou 980 apostas em prêmios milionários, levando a sorte para todas as regiões do Brasil. Esse número mostra não apenas a força do sonho que a Mega representa, mas também a confiança dos brasileiros na loteria federal”, destaca o diretor‑presidente da CAIXA Loterias, Renato Siqueira.

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante, que contém 60 dezenas disponíveis (de 01 a 60).

Os sorteios regulares costumam acontecer três vezes por semana — às terças, quintas e sábados —, a partir das 20h ou em horários especiais como o de hoje, às 11h.

Você pode fazer suas apostas presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada do país, ou de forma digital através do portal oficial Loterias CAIXA e do aplicativo mobile. Pelo Internet Banking da Caixa, os correntistas também conseguem registrar seus jogos com facilidade.

Preços das Apostas e Probabilidades

O valor do jogo varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas no mesmo bilhete. Confira os valores das opções iniciais e as chances de ganhar:

Aposta simples (6 números): Custa R$ 6,00. A chance de cravar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Aposta com 7 números: Custa R$ 42,00. A probabilidade melhora substancialmente para 1 em 7.151.980.

Aposta com 8 números: Custa R$ 168,00.

Quanto mais números marcar, maior será o preço da aposta, mas também crescem as chances de faturar a bolada. Vale lembrar que a Mega-Sena também premia quem acerta 5 números (Quina) e 4 números (Quadra), faixas em que as chances de ganho são consideravelmente maiores.

Como funcionam os Bolões Oficiais?

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito sozinho, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal. Essa modalidade permite realizar apostas em grupo.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 7,00. É possível formar grupos de 2 a 100 cotas. Você pode organizar o bolão com amigos e familiares ou comprar uma cota de apostas organizadas pelas próprias casas lotéricas (com a cobrança de uma tarifa de serviço adicional).