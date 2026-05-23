Especial da Mega-Sena 3010 vai pagar R$ 300 milhões e prêmio não acumula

A Mega-Sena realiza neste domingo (24/05), às 11h, o concurso 3.010, especial da Mega 30 anos, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23/05) nas lotéricas ou pela internet. Como o concurso é especial, o prêmio não acumula.

Até quando posso apostar no concurso especial da Mega 30 anos?

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23/05), horário de Brasília. É possível jogar nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo disponível para Android e iOS, ou pelo Internet Banking Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Quando será o sorteio e onde posso assistir?

O sorteio acontece às 11h de domingo (24/05), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão será ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As seis dezenas serão sorteadas e o resultado divulgado em tempo real.

Por que o prêmio de R$ 300 milhões não acumula?

Por se tratar de um concurso especial, comemorativo aos 30 anos da Mega-Sena, o prêmio não acumula para o próximo sorteio. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números. Se não houver, passa para quem acertar quatro, e assim por diante.

Quanto custa fazer uma aposta simples?

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite marcar seis números. É possível aumentar as chances marcando mais números, mas o valor da aposta também aumenta proporcionalmente. Quanto mais números marcados, maior a probabilidade de ganhar.

Quem pode participar do concurso especial?

Qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer apostas na Mega-Sena. Não há restrições quanto ao local de residência dentro do Brasil. Os ganhadores precisam apresentar o bilhete premiado e documento de identidade para retirar o prêmio nas agências da Caixa.