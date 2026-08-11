Com menos candidatos, diferença entre Lula e Flávio diminui

O Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners, divulgou nesta terça-feira (11) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o primeiro cenário estimulado de primeiro turno com 4,7 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL).

No segundo cenário, com menos nomes na disputa, a diferença cai para 3,6 pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre os dois.

Na simulação de segundo turno entre eles, Lula lidera numericamente, mas há empate dentro da margem de erro da pesquisa de 2,2 pontos percentuais. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa Futura Inteligência para presidente da República em 2026

O Futura Inteligência fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos previamente ao eleitor) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes dos políticos que devem concorrer) para o primeiro turno.

Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

No primeiro cenário estimulado, Lula lidera

Lula (PT): 38,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 34,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 5,9%

Renan Santos (Missão): 3,6%

Romeu Zema (Novo): 3,6%

Augusto Cury (Avante): 1,2%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,8%

Samara Martins (UP): 0,7%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,4%

Edmilson Costa (PCB): 0,1%

Hertz Dias (PSTU): 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,2%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 4,8%

No segundo cenário estimulado, há empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 36,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 32,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 7,7%

Romeu Zema (Novo): 4,4%

Renan Santos (Missão): 3,8%

Augusto Cury (Avante): 1,6%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,9%

Lula é o mais lembrado no cenário espontâneo

Lula (PT): 36,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 28,2%

Renan Santos (Missão): 3,0%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,4%

Romeu Zema (Novo): 1,7%

Jair Bolsonaro (PL)*: 0,5%

Augusto Cury (Avante): 0,5%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

Fernando Haddad (PT): 0,0%

Samara Martins (UP): 0,0%

Hertz Dias (PSTU): 0,0%

Michelle Bolsonaro (PL): 0,0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0%

Outros: 3,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,2%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 16,5%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior

Segundo turno para presidente pelo Futura Inteligência

Foram simulados na pesquisa do Futura Inteligência quatro cenários de segundo turno para presidente da República, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 44,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,4%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45,3%

Ronaldo Caiado (PSD): 39,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,2%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46,5%

Romeu Zema (Novo): 39,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,2%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47,3%

Renan Santos (Missão): 33,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,9%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,5%

Pesquisa de rejeição para presidente

O Futura Inteligência perguntou para o eleitor em qual pré-candidato ele não votaria de jeito nenhum para presidente.

Flávio Bolsonaro (PL): 47,1%

Lula (PT): 45,9%

Romeu Zema (Novo): 16,3%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 15,8%

Renan Santos (Missão): 15,0%

Ronaldo Caiado (PSD): 13,9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 12,0%

Samara Martins (UP): 11,5%

Augusto Cury (Avante): 9,8%

Edmilson Costa (PCB): 9,5%

Hertz Dias (PSTU): 9,0%

Rejeita todos: 3,1%

Não rejeita nenhum: 1,9%

Não sabe/Não respondeu: 2,7%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo Futura Inteligência de 3 a 7 agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08109/2026.