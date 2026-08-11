Banco Central cria regras para bloquear ofensas no Pix

O Banco Central discutiu nesta segunda-feira (10) novas regras para impedir o uso do campo de mensagens do Pix para enviar insultos e ameaças. Um grupo de trabalho especial analisa formas de restringir esse comportamento sem prejudicar as funções básicas da ferramenta. As informações são da Gazeta do Povo. O órgão identificou que o campo de mensagens, criado para registrar informações sobre o pagamento, está sendo usado para enviar xingamentos, muitas vezes em transferências de apenas um centavo para contornar bloqueios em redes sociais.

O plano de modernização do sistema inclui ainda pagamentos sem internet, integração com boletos e o uso de recebíveis como garantia de crédito. O objetivo é manter a integridade do Pix e garantir que a experiência do usuário seja segura, instituindo novas normas regulatórias assim que as soluções técnicas forem validadas.

Pix funcionará sem conexão com a internet

Uma das inovações é o Pix por aproximação em ambiente offline. O projeto prevê o uso da tecnologia NFC, a mesma que já permite pagar contas aproximando o celular ou o cartão da maquininha. O diferencial é que o pagador não precisará de conexão com a internet no momento da transação. O modelo deve abranger smartphones, pulseiras, relógios inteligentes e futuramente até cartões com chip.

Essa mudança promete agilizar pagamentos em locais com sinal instável e tornar o sistema mais competitivo frente aos cartões de débito tradicionais.

Boletos e Pix serão unificados em um único documento

O Banco Central está avançando na chamada cobrança híbrida, que unifica o boleto e o Pix em um único documento. Na prática, o consumidor terá a liberdade de escolher como deseja pagar: lendo o tradicional código de barras do boleto ou apontando a câmera para um QR Code do Pix.

Para as empresas, essa integração simplifica a gestão financeira, pois o recebimento cai na conta de forma padronizada. O sistema traz rapidez para quem recebe, que não precisa mais esperar dias pela compensação do boleto.

O Banco Central planeja ainda permitir que os valores que uma empresa tem a receber via Pix no futuro sirvam como garantia em operações de crédito. Isso significa que o banco poderá oferecer juros menores e melhores condições de financiamento para negócios que comprovem um fluxo constante de vendas pelo Pix.