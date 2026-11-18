Sem leitos hospitalares e com moradores que dependem de atendimento em outras cidades para internações, Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, planeja construir um hospital municipal de R$ 99,9 milhões. A cidade mais que dobrou de população entre 2010 e 2022 e prevê uma unidade com 55 leitos na primeira etapa, com possibilidade de expansão para 100.

Hoje, parte dos pacientes que precisam de internação é atendida em Joinville, a cerca de 80 quilômetros, segundo o estudo de viabilidade divulgado pela prefeitura. A proposta para ampliar o atendimento em Itapoá inclui pronto-socorro 24 horas e duas salas cirúrgicas.

Para tirar o hospital do papel, porém, a prefeitura ainda precisa definir de onde virá o dinheiro e quem ficará responsável pela gestão. Além da construção e dos equipamentos, o funcionamento exigiria R$ 35,8 milhões por ano na primeira etapa e R$ 42 milhões com a estrutura completa, conforme o estudo. A proposta depende da divisão dessas despesas entre município, estado e União e admite participação privada.

Na divisa com o Paraná, Itapoá passou de 14.763 habitantes em 2010 para aproximadamente 30,8 mil em 2022, um aumento de 108%. Em 2025, a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citada pela prefeitura, já apontava mais de 36 mil moradores.

Hospital terá leitos clínicos, cirúrgicos e pediátricos

Dos 55 leitos previstos para a primeira fase, 30 serão destinados a internações clínicas, 15 a pacientes cirúrgicos e dez ao atendimento de crianças. O investimento estimado para essa etapa é de R$ 69,9 milhões, segundo a prefeitura.

A UTI adulta está prevista apenas para a ampliação, que acrescentaria outros 45 leitos ao hospital. Essa segunda etapa tem custo estimado em R$ 30 milhões. O projeto ampliado também prevê exames de imagem, laboratório e consultas com especialistas.

Para a prefeitura, a construção em duas fases permitirá ampliar o hospital conforme a procura pelo atendimento e a ocupação dos leitos. Jean Rodrigues da Silva, representante da Garin Partners, empresa contratada para elaborar o estudo, destacou que o planejamento precisa ir além do prédio.

“Um hospital não se viabiliza apenas com um projeto arquitetônico. É preciso compreender a demanda, dimensionar os serviços, calcular os custos de implantação e funcionamento e definir como essa estrutura será financiada ao longo do tempo”, afirmou ele durante a apresentação do projeto.

A área indicada para a construção tem cerca de 16,8 mil metros quadrados e fica na Avenida João Horácio Vieira, na região do Riviera Santa Maria. O estudo aponta que ainda é necessário regularizar os lotes e concluir os licenciamentos. A prefeitura informa que encaminhou as providências para formalizar o terreno.

Financiamento e gestão ainda precisam ser definidos

A divisão das despesas entre município, estado e União é uma das decisões que precisam ser tomadas antes da licitação. Também falta definir quem vai administrar a unidade. O estudo admite parcerias com o setor privado, mas ressalta que essa participação não elimina a necessidade de garantir recursos para manter o atendimento.

“A viabilidade não depende apenas da disponibilidade de recursos para as obras. Também exige fontes permanentes de financiamento, definição de responsabilidades entre os entes públicos e um modelo de gestão capaz de sustentar os serviços ao longo dos anos”, afirmou Silva.

O prefeito Jeferson Garcia (MDB) lembra que a capacidade de manter o hospital deve ser considerada antes de avançar com a construção. “Precisamos ter segurança sobre o investimento, sobre os recursos necessários para manter a unidade funcionando e sobre a qualidade do atendimento que será oferecido à população”, apontou.

O gestor acredita que o estudo de viabilidade dá segurança para o município avançar, dimensionar os investimentos e buscar parcerias com os governos estadual e federal. “Nosso desafio não é apenas construir uma unidade hospitalar, mas estruturar um serviço sustentável, capaz de ampliar a capacidade de atendimento em saúde e acompanhar o desenvolvimento da região.”

Cronograma inclui até dois anos de preparação

O caminho até a abertura do hospital inclui uma fase de preparação que pode chegar a dois anos antes da implantação. Segundo o cronograma divulgado pela prefeitura, a consulta pública, a elaboração do edital e a licitação estão previstas para um período entre 12 e 24 meses.

Nos primeiros 90 dias, a administração prevê organizar os responsáveis pela condução do projeto, iniciar as negociações de recursos e encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei baseado nas conclusões do estudo.

Entre o terceiro e o sexto mês, o planejamento prevê conferir a demanda por atendimento, os serviços que serão oferecidos, as condições do terreno e a capacidade financeira do município. Também será discutido como o hospital se integrará à rede de saúde da região. Até o fim do primeiro ano, deverão ser detalhados o formato da contratação, a participação de cada governo no financiamento e as garantias e autorizações necessárias.

Só depois dessas etapas está prevista a implantação da primeira fase, com duração estimada em três anos. Esse período inclui a elaboração do projeto, os licenciamentos, a obra, a compra de equipamentos e os preparativos para começar a atender.

Expansão imobiliária compõe cenário de crescimento

Além do crescimento populacional, Itapoá registra uma expansão do mercado imobiliário. No primeiro semestre de 2026, foram lançados 556 apartamentos, ante 152 no mesmo período do ano anterior — uma alta de 265,8%, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville (Sinduscon Joinville). As vendas somaram 413 unidades e movimentaram R$ 304 milhões.

Outro investimento anunciado para a cidade é o novo terminal portuário da cooperativa agrícola Coamo, estimado em R$ 3 bilhões. O projeto prevê três berços de atracação e capacidade para movimentar 11 milhões de toneladas por ano. No cronograma divulgado pela empresa, as obras devem começar em 2027, com entrada em operação prevista para o início de 2030.

Enquanto novos empreendimentos avançam, a prefeitura busca ampliar a estrutura de saúde para atender uma população que mais que dobrou desde 2010. Segundo o secretário municipal de Saúde, Cristian Angelo Grassi, a resposta precisa incluir melhorias na atenção básica e no atendimento especializado.

“Itapoá cresceu e continua enfrentando novos desafios na assistência à saúde. Precisamos garantir que toda a rede funcione de forma integrada, com mais acesso, qualidade e capacidade de atendimento”, afirmou.

Para o prefeito Jeferson Garcia, a chegada de moradores e a expansão econômica reforçam a necessidade de ampliar o atendimento em saúde, considerando a ligação de Itapoá com os municípios vizinhos.

“Estamos falando de uma cidade que cresce, atrai novos moradores e amplia sua importância econômica e estratégica no litoral norte catarinense, em uma região diretamente conectada ao Paraná. O Hospital Municipal é um projeto pensado para responder a essa nova realidade”, afirmou.