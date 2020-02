O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo colocou a cidade toda em estado de atenção para alagamentos por causa do temporal na tarde desta segunda-feira, 24. Às 18h50, o município registrava 21 pontos de alagamentos, sendo 10 transitáveis e 11 intransitáveis. Segundo o órgão municipal, pode haver chuva de granizo no Limão e na Freguesia do Ó, na zona norte.

A chuva intensificou-se durante a tarde no centro e nos bairros de Vila Mariana e Santo Amaro, zonas sudeste e sul, respectivamente. A chuva de maior intensidade segue rumo ao ABC paulista e Baixada Santista, de acordo com a CGE. Há a possibilidade de ocorrer raios e rajadas de vento.

A Marginal Tietê registra dois pontos de alagamentos transitáveis no sentido Castelo Branco próximo à ponte do Limão, pista expressa. Já a Marginal Pinheiros, altura da ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, apresenta um ponto de alagamento também intransitável no sentido Interlagos, pista expressa.

No centro, a Avenida 23 de Maio está intransitável em ambos os sentidos na altura da Praça da Bandeira. A Avenida apresenta outro ponto de alagamento na Liberdade, próximo ao Viaduto General Euclides de Figueiredo, sentido Santana.

Às 18h, a região da Sé registrou 42,8 mm de chuva. Este foi o dobro registrado em Pinheiros, onde foliões festejaram o carnaval sob 21,8 mm de chuva.

Já na Freguesia do Ó, na zona norte, a temperatura caiu quase 5ºC em duas horas e chegou a 19,5ºC às 18h. A quantidade de chuva registrada pela estação meteorológica foi de 30,2 mm.

Ainda de acordo com o CGE, os próximos dias terão sol e temperaturas em elevação, entretanto a propagação de uma frente fria muda o tempo na quarta-feira, 26.

Na terça, 25, haverá sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que podem chegar aos 29ºC. A aproximação de um sistema frontal provoca chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e a noite, com descargas elétricas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos