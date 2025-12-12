Celular Seguro

Celular roubado? Novidade em aplicativo facilita bloqueio de aparelho

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 12/12/25 16h02
Celular Seguro permite bloquear aparelho roubado sem aplicativo instalado
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma nova função do aplicativo Celular Seguro deve facilitar a vida de quem teve o aparelho roubado ou furtado. Agora, não é mais preciso ter o aplicativo previamente instalado no celular para conseguir bloqueá-lo.

Portanto, quem for vítima de furto, roubo ou perda do celular pode fazer o registro usando outro dispositivo, seja um telefone emprestado, tablet ou computador. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na quinta-feira (11/12).

Outra mudança importante: acabou a dor de cabeça de precisar informar o IMEI, aquela numeração que funciona como um “CPF” do aparelho. O processo ficou bem mais simples.

Como bloquear o celular roubado

Para fazer o bloqueio, basta baixar o aplicativo em outro dispositivo e registrar a ocorrência em até 15 dias após o incidente. É necessário apenas informar quando aconteceu e qual linha telefônica estava sendo usada no celular perdido.

Com essas informações, o sistema já permite bloquear a linha telefônica, os aplicativos financeiros e o IMEI do aparelho. Também é possível cadastrar o celular no modo de recuperação, facilitando o trabalho das polícias estaduais caso o aparelho seja encontrado.

Lançado em dezembro do ano passado, o Celular Seguro já conta com 3,6 milhões de pessoas cadastradas, segundo dados do governo federal. A ferramenta foi criada justamente para agilizar o bloqueio de aparelhos e reduzir os prejuízos financeiros causados por golpes digitais, que se tornaram comuns nos últimos anos.

