Polícia Civil do Paraná devolve 1.150 celulares roubados em 2025

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) devolveu 1.150 celulares aos seus legítimos proprietários em 2025 através do Projeto Recuperacel. Lançada em maio, a iniciativa realizou 11 eventos em Curitiba e no interior do estado, visando combater o mercado ilegal de aparelhos móveis.

O Recuperacel identifica, localiza e restitui telefones furtados ou roubados, utilizando tecnologias de rastreamento, cruzamento de dados e diligências especializadas. A maior ação ocorreu em Curitiba, com 421 celulares devolvidos em um único dia.

O delegado Diego Ribeiro Martins explica que o processo inicia com o boletim de ocorrência feito pela vítima, registrando o número IMEI do aparelho. A partir disso, técnicas investigativas e inteligência policial são usadas para identificar quem está usando o celular ilegalmente.

Além das devoluções, o projeto mapeia rotas de distribuição, identifica pontos de receptação e rastreia dispositivos furtados ou roubados. O objetivo é desarticular grupos especializados nesse tipo de crime e reprimir o mercado paralelo.

A PCPR ressalta a importância do registro do IMEI no boletim de ocorrência para o rastreamento dos aparelhos. Vítimas que ainda não informaram esse dado podem complementar o BO na delegacia. O IMEI, composto por 15 dígitos, pode ser encontrado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou iOS vinculada.