Operação policial cumpre 69 mandados contra o crime no Litoral do Paraná

As polícias Civil, Militar e Penal do Paraná realizam nesta quinta-feira (12) uma operação integrada no Litoral do estado para combater a criminalidade. A ação, denominada Missão Paraná IV, cumpre 69 mandados de busca e apreensão em cinco cidades litorâneas.

Os alvos da operação são suspeitos ligados ao tráfico de drogas, furtos e roubos. As buscas ocorrem simultaneamente em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. Para aumentar a eficiência da ação, as forças de segurança contam com o apoio de helicópteros e cães farejadores.

Reforço na segurança durante o verão

A Missão Paraná IV faz parte de uma estratégia para intensificar a presença policial e o combate ao crime no Litoral durante a temporada de verão, período que atrai grande número de turistas à região. A operação visa proporcionar mais segurança tanto para os moradores locais quanto para os visitantes.

As autoridades esperam que a ação conjunta das forças policiais resulte na prisão de criminosos e na apreensão de drogas e outros materiais ilícitos, contribuindo para a redução da criminalidade na região litorânea do Paraná.