Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido no crime

A Polícia Civil de Santa Catarina encerrou na noite dessa terça-feira (3) as investigações sobre o brutal ataque ao cão Orelha, que foi agredido por quatro adolescentes em 4 de janeiro na Praia Brava. O animal, que era querido pela comunidade local, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.
As autoridades também concluíram a apuração sobre o caso do cachorro Caramelo, que foi vítima de outro ataque por quatro adolescentes, mas conseguiu sobreviver.
Segundo os investigadores, após análise minuciosa do laudo de corpo de delito, foi constatado que Orelha, de aproximadamente 10 anos, sofreu uma “pancada contundente na cabeça, que pode ter sido um chute ou algum objeto rígido, como madeira ou garrafa” por volta das 5h30 da madrugada. Mesmo levado com vida a uma clínica veterinária, o animal não resistiu.
Para um dos adolescentes envolvidos na morte de Orelha, a polícia solicitou medida de internação. Este é o mesmo jovem que viajou para a Disney logo após o crime, retornando ao Brasil apenas em 29 de janeiro, quando foi abordado pelas autoridades ainda no aeroporto.
Além disso, três adultos, familiares dos agressores, foram indiciados por coação a testemunha.
A investigação foi minuciosa: os policiais analisaram mais de mil horas de imagens de câmeras de segurança da região e ouviram 24 testemunhas, além de examinarem diversas provas.
No caso do cão Caramelo, quatro adolescentes foram representados com a instauração de inquérito policial. De acordo com as autoridades, os jovens tentaram afogar o animal no mar, mas felizmente ele conseguiu escapar. O cachorro foi posteriormente adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.
