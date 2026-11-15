Carros chineses avançam no Brasil e desafiam futuro da indústria nacional

A indústria automobilística brasileira ampliou a produção nos primeiros nove meses de 2026, apesar do avanço das importações, impulsionadas principalmente pelas montadoras chinesas.

Entre janeiro e setembro, a produção nacional cresceu 8,7%, enquanto as importações de carros aumentaram 30,4%, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A China respondeu por cerca de 55% dos veículos importados pelo Brasil no período.

Em setembro, o mercado brasileiro registrou 509,7 mil emplacamentos de veículos novos, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Foi o maior volume já registrado para o mês, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apenas automóveis e comerciais leves somaram 268.721 unidades.

O crescimento do mercado, porém, não se traduz integralmente em expansão da fabricação nacional. Para o economista e professor da Universidade Feevale, José Moura, a indústria brasileira tem respondido à concorrência com o aumento da produção, investimentos em novos modelos e avanços na eletrificação, mas ainda precisa ampliar sua capacidade produtiva e tecnológica para acompanhar o ritmo das importações.

“Precisamos observar se o país está ampliando sua capacidade produtiva e tecnológica ou apenas montando veículos com componentes importados”, afirma.

Montagem de veículos amplia produção, mas limita efeitos sobre a cadeia local

Segundo levantamento da Anfavea, dos cerca de 173 mil veículos adicionais produzidos ou montados entre janeiro e setembro, aproximadamente 123 mil estavam associados a operações com kits importados.

No modelo CKD (Completely Knocked-Down), os veículos chegam desmontados para montagem local. Já no SKD (Semi Knocked-Down), são importados parcialmente montados. Embora essas operações sejam contabilizadas na produção brasileira, elas podem gerar menos demanda por fornecedores nacionais do que a fabricação com maior participação de componentes produzidos no país.

“A principal diferença está no valor agregado que permanece no país”, explica Moura. Segundo o economista, uma cadeia produtiva mais desenvolvida movimenta fornecedores de autopeças, aço, plásticos, componentes eletrônicos, engenharia e logística, com efeitos sobre empregos, renda, arrecadação e desenvolvimento tecnológico.

Para Moura, a entrada de fabricantes estrangeiros pode representar uma oportunidade de investimento, desde que seja acompanhada pelo desenvolvimento de fornecedores e pela ampliação das atividades de engenharia no Brasil.

Desaceleração chinesa aumenta pressão sobre mercados externos

A expansão das exportações chinesas ocorre em meio à desaceleração do mercado doméstico do país asiático. As vendas de automóveis de passeio na China recuaram 21,7% entre janeiro e setembro de 2026. Uma estimativa do Wall Street Journal aponta que as fábricas chinesas têm capacidade para produzir cerca de 63 milhões de veículos leves por ano. Diante da menor demanda interna e da forte concorrência entre fabricantes, as empresas buscam ampliar as vendas no exterior.

Para Moura, esse cenário torna o Brasil um mercado estratégico, mas também aumenta o risco de dependência de veículos e componentes importados. A concorrência chinesa pode pressionar os preços, acelerar a modernização tecnológica e atrair investimentos. O resultado para a indústria brasileira, contudo, dependerá das decisões de produção e nacionalização das empresas.

“Se as empresas ampliarem o conteúdo nacional, desenvolverem fornecedores e transferirem tecnologia, a concorrência poderá fortalecer a indústria brasileira. Se predominarem as importações e a montagem final, o crescimento das vendas poderá gerar benefícios industriais mais limitados”, afirma.

Competitividade depende de investimentos e tecnologia

O desempenho da indústria automotiva nos próximos anos não será medido apenas pelo volume de veículos vendidos ou produzidos. Para Moura, será necessário acompanhar a evolução das importações por origem, a participação de componentes nacionais, a geração de empregos, a produtividade, as exportações e os investimentos em novas fábricas e tecnologias.

A eletrificação e a digitalização dos automóveis acrescentam outra dimensão à disputa. Baterias, componentes eletrônicos e sistemas de propulsão exigem conhecimento e capacidade industrial que o Brasil ainda precisa desenvolver em diferentes segmentos.

Fiat lidera buscas no Brasil, mas BYD ganha força e encosta na Volkswagen

De acordo com dados do Google Trends referentes às buscas realizadas no Brasil ao longo do último ano, marcas tradicionais mantêm a liderança nas buscas do consumidor brasileiro, mas a BYD cresce.

A Fiat (linha vermelha) lidera o volume de pesquisas de forma isolada na maior parte do período, oscilando predominantemente entre 70% e 100% de interesse, com destaque para um pico máximo de 100% registrado no mês de abril.

Logo em seguida, a Volkswagen (linha azul) consolida-se na segunda colocação com um comportamento estável, flutuando em uma faixa entre 48% e 63% de interesse ao longo dos meses e finalizando o período na casa dos 45%.

Entre as marcas chinesas, a BYD (linha verde) destaca-se ao demonstrar uma clara trajetória de ascensão: iniciando o período com cerca de 25% do volume de buscas, a marca ganha força a partir de março e abril, alcançando picos de até 48% entre maio e junho. Esse movimento permitiu à BYD ultrapassar a Chevrolet (linha amarela), que manteve uma busca constante e linear entre 28% e 42% —, além de encostar na Volkswagen, em outubro, quando ambas se aproximam do patamar dos 43% a 45%.

A GWM (linha laranja) mantém um patamar contínuo e estável ao longo de todo o ano, flutuando entre 8% e 18% de interesse. Já a GAC (linha roxa) apresenta a menor fatia de buscas no levantamento, permanecendo quase rente à base do gráfico entre 2% e 7%, com um leve incremento observado a partir do mês de abril.