Os lotéricos de todo o Brasil foram avisados nesta semana de que a partir do dia 10 de novembro os preços das loterias serão oficialmente reajustados. A Tribuna do Paraná deu a informação em primeira mão no mês de julho e após uma negativa oficial da Caixa, a confirmação do reajuste aconteceu no início de outubro, a publicação em Diário Oficial se deu no final do mesmo mês e agora os lotéricos foram liberados para aumentar os valores das apostas.

Mega Sena, mais popular das loterias, salta dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,50, um aumento de R$ 28,57%. Os maiores reajustes foram na Timemania, Loteca (passam a custar R$ 3) e Lotogol (agora será R$ 1,5), que tiveram 50% de reajuste. A Timemania não tinha reajuste desde que foi criada e agora passa a custar R$ 3 ante os R$ 2 cobrados anteriormente.

A Quina, que tem sorteios todos os dias, passa a custar R$ 2, um aumento de 33,33%. A Lotofácil, uma das preferidas dos apostadores, agora terá sua aposta mínima custando R$ 2,50, o que representa um aumento de 25%, o mesmo reajuste e valores da Dupla Sena, que agora vai custar R$ 2,50 também. A Dia de Sorte não teve reajuste.

Confira os valores e reajustes:

Jogo Preço antigo PREÇO NOVO Mega Sena R$ 3,50 R$ 4,50 Lotofácil R$ 2,00 R$ 2,50 Quina R$ 1,50 R$ 2,00 Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50 Dia de Sorte R$ 2,00 R$ 2,00

Mega da Virada

Apostas para o concurso 2220 da Mega Sena, a Mega da Virada 2020, começam na próxima segunda-feira (11). Considerando o aumento no valor da aposta e o acumulado do ano, a expectativa é de que o prêmio no sorteio do dia 31 de dezembro de 2019 parta de R$ 300 milhões e pode chegar a R$ 350 milhões conforme o número de apostas. Saiba mais sobre a Mega da Virada e confira todos os resultados da história.