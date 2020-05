Um novo lote do Auxílio Emergencial de R$ 600 será liberado neste sábado (16), para 405.163 mil pessoas. Segundo a Caixa Econômica, foram recebidos R$ 246 milhões para esta nova leva de benefícios. Lembrando que para ter acesso aos R$ 600 é preciso ser trabalhador informal e fazer um cadastro nos aplicativos disponibilizados pela Caixa.

A liberação dos valores foi possível após o Dataprev permitir um novo lote de beneficiários. Com isso, serão realizados 311.673 créditos em contas da Caixa e outros 93.596 em contas de outros bancos.

O anúncio de liberação de um novo lote de auxílio emergencial pode levar muita gente a buscar as agências da Caixa Econômica Federal. Por isso, o Exército vai organizar filas para evitar o contágio por coronavírus.

Dá pra sacar em dinheiro?

Beneficiários que receberam o crédito do auxílio emergencial na poupança social digital já também podem fazer o saque do benefício em espécie. A operação é realizada nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

