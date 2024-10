Black Friday! Lojas e sites já começaram a dar descontos no Brasil; confira

As varejistas começaram a divulgar descontos com um mês de antecedência da Black Friday, que neste ano está marcada para 29 de novembro. No Brasil, muitas empresas optam por ações que se estendem ao longo de novembro ou semanas de descontos antecipados para aquecer as vendas.

Mercado Livre, Casas Bahia e Shopee são algumas que anunciaram ofertas antecipadas. Outras empresas consultadas pela Folha também disseram que terão promoções antes da data oficial.

Calendário de Black Friday no Varejo no Brasil

Mercado Livre

Promoções disponíveis desde 21 de outubro

Casas Bahia

Ofertas disponíveis desde 28 de outubro

Americanas

Promoções irão durar o mês de novembro

Amazon

Ofertas começam em 4 de novembro

Shopee

Promoções disponíveis desde 28 de outubro

Shein

Ofertas de 11 de novembro começaram em outubro (21), e de Black Friday estão marcadas para o período de 13 a 30 de novembro

AliExpress

Promoções começam em novembro

O Mercado Livre planeja oferecer R$ 40 milhões de cupons nesta edição da Black Friday. As ofertas antecipadas começaram em 21 de outubro, com a campanha “Tá na mão” que promete até 70% de redução no preço.

Segundo estudo feito pela loja com o Mercado Pago, as categorias mais buscadas entre os 27 mil entrevistados são eletrodomésticos, casa e decoração, e eletrônicos, com destaque para o segmento de beleza.

A Casas Bahia é outra loja com ofertas de Black Friday no ar. O início foi dado com o evento Black ao Vivo, realizado nesta segunda (28). As ofertas irão até 1º de dezembro.

“Ampliamos a frequência de abastecimento das lojas e aumentamos a oferta de crédito para os consumidores”, diz Gustavo Pimenta, diretor-executivo comercial, digital e de clientes da varejista.

A expectativa é que produtos dos setores de telefonia, eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos dominem o interesse dos clientes.

Americanas e Amazon prometem promoções para o começo de novembro. Segundo Osmair Luminatti, vice-presidente comercial da Americanas, a empresa vai fortalecer a estratégia de integrar o físico e digital nesta Black Friday.

Os segmentos de eletroportáteis, beleza portátil, alimentos, utilidades domésticas e telefonia serão o foco da empresa na data.

A loja também irá oferecer cupons para uso digital, e, em compras a partir de R$ 25, clientes ganharão números da sorte para concorrer a R$ 50 mil.

As ofertas na Amazon começarão com a campanha de esquenta Black Friday em 4 de novembro. De 22 de novembro a 2 de dezembro, será a vez da “Semana Black Friday”.

Asiáticas apostam no Dia dos Solteiros

Novembro tem outra data importante do varejo entre as empresas asiáticas. Celebrado como o “Dia dos Solteiros” na China, o 11 de novembro movimentou US$ 156 bilhões (aproximadamente R$ 890 bilhões, segundo conversão) em vendas no país, revelam dados da plataforma Syntun divulgados pela Reuters.

Apesar de não ser popular no Brasil, plataformas como Shopee, Shein e AliExpress apostam na versão nacional, que entra como um esquenta para a Black Friday.

No dia 11, a Shopee terá a “11.11 A Maior Liquida do Ano” com a promessa de oferecer 11 milhões de cupons. Para 29 de novembro, a loja prepara 8 milhões de cupons de desconto.

A Shein e o AliExpress vão adotar estratégias parecidas. A varejista de moda também terá campanha marcada para 11 de novembro. Para a Black Friday, a loja preparou descontos que prometem chegar a 95% entre 13 e 30 de novembro. Mais de 400 mil itens irão entrar em promoção nas duas campanhas.

Já o AliExpress dará destaque para a linha choice, produtos com entregas garantidas pela plataforma, no 11 de novembro e na Black Friday. Durante o mês, o ecommerce também terá cupons e cashback para itens do Magalu, com quem firmou parceria recente.

Como fugir de ciladas na Black Friday?

– Segundo Nayra Sombra, planejadora financeira pela Planejar, é importante criar um limite de gastos para a data;

– Evitar um parcelamento longo também é uma boa dica para não comprometer as contas, segundo ela;

– Monitore os preços dos itens que procura e se cadastre em newsletters das lojas, para ter acesso a cupons;

– “Uma outra técnica é apostar na negociação direta, especialmente em lojas físicas e em produtos de maior valor agregado”, diz Nayra.