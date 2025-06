Balão pega fogo e cai em Santa Catarina, deixando 8 mortos; há sobreviventes

Na manhã deste sábado (21), um balão pegou fogo e caiu sobre uma área de mata na cidade de Praia Grande, no sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 9h30. Oito pessoas morreram

Às 11h, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), confirmou a quantidade de mortos e disse ainda que 13 sobreviveram ao acidente. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes, mas a corporação confirmou que as vítimas foram encaminhadas a hospitais da região.

Atualização do acidente:



21 pessoas a bordo – 8 vítimas fatais, 13 sobreviventes.



Nossas equipes seguem prestando todo apoio necessário às famílias e vítimas.



Continuamos acompanhando a situação. — Jorginho Mello (@jorginhomello) June 21, 2025

O passeio teve início em uma área aberta nos Aparados da Serra, região conhecida como cânions de Santa Catarina e pelo turismo de balonismo. O local atrai visitantes de várias partes do Brasil por suas paisagens e pela prática da atividade.

Vídeos feitos por moradores e divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o cesto do balão despenca em pleno voo, já tomado pelas chamas. Em outras imagens, é possível ver alguns passageiros pulando do balão a uma altura superior a 200 metros, numa tentativa desesperada de escapar do fogo.

A decolagem ocorreu em um dia de céu claro e limpo. O Corpo de Bombeiros avalia as condições do voo e da estrutura do balão para tentar determinar a causa do incêndio.