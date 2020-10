Quase 4 milhões de pessoas nascidas em maio recebem neste domingo (11), mais uma parcela do auxílio emergencial do governo federal. O crédito faz parte do ciclo de três pagamentos a beneficiários e o dinheiro está disponível nas contas poupanças da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, o banco depositará R$ 1,7 bilhão, sendo que 1,5 milhão de pessoas receberão R$ 900 milhões referentes as parcelas de R$ 600. Os demais serão contemplados com a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 300, sendo R$ 600 para mães solteiras. Ainda nessa etapa, os beneficiários podem movimentar o auxílio apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras com cartão de débito virtual em sites e compras por meio de código QR (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros.

O dinheiro depositado neste domingo só estará disponível para saque em 21 de novembro. A partir dessa data, o beneficiário poderá retirar o auxílio emergencial no caixa eletrônico, nas agências da Caixa ou usar o aplicativo Caixa Tem para transferir o dinheiro da conta poupança digital para uma conta corrente, sem o pagamento de tarifas.

Na terça-feira (13), será a vez de 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto do ciclo 2 sacarem a quinta parcela do auxílio emergencial. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais em setembro.

